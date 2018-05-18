22 мая 2018 г. в 11:00 по Московскому времени состоится открытый вебинар «Как получать максимум преимуществ для ИТ с использованием гибридной облачной инфраструктуры?».

Специалисты M1Cloud (облачный сервис-провайдер Stack Group) и HPE (Hewlett Packard Enterprise) расскажут об актуальных тенденциях, возможностях и практических сценариях применения Hybrid Cloud для реализации проектов средних и крупных предприятий.

Ключевые вопросы вебинара.

Гибридное облако как инструмент для обеспечения преимуществ для ИТ: востребованные ИТ-сервисы и тенденции рынка.

Использование гибридной инфраструктуры для построения высокодоступного Disaster Recovery решения.

Объектный Storage: сценарии практического применения.

Гиперконвергентные системы HPE SimpliVity.

Зарегистрироваться, а также узнать больше о спикерах и программе вебинара, можно на странице вебинара.

Сегодня – последний день регистрации.