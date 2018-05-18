Вебинар «Как получать максимум преимуществ для ИТ с использованием гибридной облачной инфраструктуры?»
22 мая 2018 г. в 11:00 по Московскому времени состоится открытый вебинар «Как получать максимум преимуществ для ИТ с использованием гибридной облачной инфраструктуры?».
Специалисты M1Cloud (облачный сервис-провайдер Stack Group) и HPE (Hewlett Packard Enterprise) расскажут об актуальных тенденциях, возможностях и практических сценариях применения Hybrid Cloud для реализации проектов средних и крупных предприятий.
Ключевые вопросы вебинара.
Гибридное облако как инструмент для обеспечения преимуществ для ИТ: востребованные ИТ-сервисы и тенденции рынка.
Использование гибридной инфраструктуры для построения высокодоступного Disaster Recovery решения.
Объектный Storage: сценарии практического применения.
Гиперконвергентные системы HPE SimpliVity.
Зарегистрироваться, а также узнать больше о спикерах и программе вебинара, можно на странице вебинара.
Сегодня – последний день регистрации.