Транспортная компания «Байкал Сервис» представила новое мобильное приложение

«Байкал Сервис» анонсировала выпуск нового мобильного приложения. Обновленная версия для платформ Android и iOS доступна пользователям для скачивания на AppStore или Play Маркет.

По словам директора по интернет маркетингу ТК «Байкал Сервис» Максима Блынского, мобильное приложение получило современный дизайн, интуитивно понятный интерфейс и ряд полезных дополнительных опций.

«К примеру, в прежнем варианте отсутствовала возможность оформления заявки. Теперь ее можно легко оформить через калькулятор в приложении — сервис максимально подстроен для пользователя смартфона. Кроме того, новое приложение значительно упростило клиентам отслеживание грузов, которое может вестись по нескольким квитанциям одновременно», — сказал Максим Блынский.

Как заверяют в компании, клиентский мобильный сервис будет развиваться и дальше. В ближайших планах значится добавление опции по сохранению шаблонов заявок, подключение приложения к онлайн чату, push-уведомления об изменении статуса отслеживаемых грузов и прокладывание маршрута через навигатор к ближайшему терминалу.