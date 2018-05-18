Сбербанк предложил бизнесу электронное хранение финансовой документации

Сбербанк запустил новый сервис «Электронный архив». Это облачное SaaS-решение предназначено для долгосрочного хранения электронных и отсканированных документов компании в электронном виде и подойдет любым организациям, от крупных корпораций до небольших компаний благодаря удобному интерфейсу и доступной стоимости.

«Электронный архив» позволяет не только систематизировать и хранить как уже созданные в электронном виде, так и отсканированные документы. В сервисе также есть функция автоматического формирования отчетов для налоговых проверок.

Подключить сервис можно в новом интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». С внедрением «Электронного архива» клиентам интернет-банка для бизнеса стал доступен весь спектр услуг для перехода на безбумажный документооборот. Напомним, в «Сбербанк Бизнес Онлайн» уже представлены сервисы для создания документов в электронном виде (Конструктор документов) и обмена юридически значимой документацией (E-Invoicing).

«Как правило, документация хранится в специально оборудованных архивах, при этом в любой момент ее могут запросить контролирующие органы во время налоговых проверок. На поиск и учет документов бухгалтер тратит значительную часть своего рабочего времени. По нашим подсчетам, это в среднем два часа в день и примерно 40 рабочих дней в течение года, — сказал директор Дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка Евгений Колбин. — Благодаря «Электронному архиву» можно избавить себя и свою бухгалтерию от этой малоприятной рутины».

Так, сервис позволит создать единую базу финансовых документов, надежно сохранит их и удалит с протоколом по истечении сроков хранения. Система расширенных фильтров и удобная группировка по папкам ускорит поиск документов более чем в 5 раз. «Электронный архив» интегрирован с другими продуктами Сбербанк Бизнес Онлайн, в частности, с сервисом E-invoicing: подписанный документ можно сразу перенести в нужную папку, в которой он найдется за считаные секунды.

Важная особенность сервиса — возможность выгрузить необходимые документы по запросу ФНС. Электронный архив автоматически сформирует пакет документов в электронном виде с полной описью. Такой функционал позволяет снизить количество ошибок при формировании отчетности, а значит, и риски получения штрафов.

Еще одно преимущество «Электронного архива» — возможность управления правами доступа. Гибкие настройки гарантируют конфиденциальность всей документации и сохранность архивных дел. Система позволяет отслеживать действия каждого сотрудника в рамках тех полномочий, которые ему предоставлены. К примеру, удалить документы можно за долю секунды с соблюдением всех законодательных процедур — действия всех пользователей при этом будут записаны в историю работы с файлами.

Сервис доступен всем корпоративным клиентам Сбербанка в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Разработчиком сервиса выступила компания «Корус Консалтинг СНГ», входящая в Группу Сбербанк.