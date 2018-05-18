«Почта Банк» сообщил о прибыли в размере 330 млн рублей по итогам 1 квартала

За отчетный период кредитный портфель «Почта Банка» по МСФО (до вычета резервов) увеличился до 229 млрд рублей, основным драйвером его роста остаются кредиты наличными, портфель которых увеличился на 9%, до 189 млрд рублей. Банк занимает 7 место на рынке по величине портфеля кредитов, выданных физическим лицам.

Прирост портфеля POS-кредитов составил +4%, по итогам января-марта его объем достиг 27,3 млрд рублей. При этом объем выдач товарных кредитов вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9,6 млрд рублей против 6,1 млрд рублей).

Портфель клиентских пассивов в январе-марте увеличился до 206 млрд рублей. «Почта Банк» показал максимальные темпы роста портфеля средств физлиц на рынке и вошел в число 15 крупнейших банков по объему депозитного портфеля, который за период вырос на 20%, до 158 млрд рублей. Средства клиентов, размещенные на текущих счетах, составили 48 млрд рублей (+26%).

Число пользователей дистанционных каналов обслуживания увеличилось с 5,2 до 6,7 млн человек. Портфель дистанционно открытых депозитов достиг 41 млрд. руб. (26% от общего портфеля вкладов), выдачи кредитов наличными по онлайн-заявкам – 9,1 млрд рублей (22% от общего объема выдач кредитов наличными).

«Несмотря на значительную сезонную составляющую, которой традиционно характеризуется первый квартал, "Почта Банк" показал не только отличную динамику роста портфелей и клиентской базы, но и завершил его с прибылью, которая увеличилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 330 млн рублей. Инфраструктурный платеж "Почте России" превысил 1 млрд рублей, мы ожидаем, что по итогам полугодия он может увеличиться более чем в два раза», – отметил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Клиентская база банка за период выросла на 0,8 млн человек, до 7,1 млн клиентов. Региональная сеть банка с начала года увеличилась на 820 отделений (+7%), до 13 159 тысяч точек присутствия. К концу 2018 г. банк планирует нарастить ее до 17 тыс. точек.