LG представила в России флагманский смартфон G7 ThinQ. Цена

LG Electronics представила в России новый премиальный смартфон LG G7 ThinQ.

Новый флагман сосредоточил в себе наиболее востребованные, полезные и удобные функции, базирующиеся на прогрессивном интеллекте: интеллектуальная камера, сверхъяркий дисплей, Hi-Fi звук и прочный корпус.

Функции искусственного интеллекта (AI), которые впервые дебютировали в LG V30S ThinQ расширили возможности камер смартфона LG G7 ThinQ. Теперь AI CAM предлагает 19 режимов съемки, вместо восьми, а выбрав один из четырех предустановленных фильтров, вы улучшите свои снимки, воспользовавшись подсказкой меню сразу после того, как камера идентифицирует объект или сцену.

LG G7 ThinQ оснащен двумя основными объективами по 16 МП в стандартном и широкоугольном формате, которые обеспечивают высокое разрешение на снимках. Фирменная широкоугольная камера с углом обзора 107 градусов помогает снимать пейзажи без искажений по краям кадров. Фронтальная камера в 8 МП обеспечивает высокое качество селфи, создавая оптимальные условия для создания автопортрета.

Одним из популярных жанров является ночная съемка, пейзажные фотографии заката или рассвета, клубные сюжеты. При недостаточном освещении на LG G7 ThinQ выводит смартфон на совершенно новый уровень.

В режиме Live Photo «живые фотографии» камера захватывает одну секунду до и после нажатия затвора, фиксируя неожиданные моменты или выражения лиц, которые обычно пропускаются. С помощью функции распознавания лиц, пользователи могут применять стикеры для создания смешных 2D и 3D накладок, таких как солнцезащитные очки и повязки, которые можно предварительно просмотреть на дисплее.

Впервые в смартфонах серии G, портретный режим (Portrait Mode) создает снимки профессионального уровня, с размытым фоном (вне фокуса). Эффект бокэ можно получить используя как основную, так и селфи камеру, даря фотолюбителям еще больше креативных возможностей.

LG G7 ThinQ — один из первых гаджетов, в котором представлены функции Google Lens, представляющие собой способ поиска на основе новейших технологий искусственного интеллекта. Эта опция доступна в Google Assistant и Google Photos, и помогает получить больше информации об объектах, таких как достопримечательности, растения, животные, книги. Кроме того, смартфон может идентифицировать текст при посещении веб-сайтов, для добавления визитной карточки в контакты, внесения событий в календарь или поиска пункта меню ресторана — с Google Lens появляется сразу множество помощников.

С добавлением технологии распознавания речи на увеличенном расстоянии и высокой чувствительности микрофона и Google Assistant, новый LG G7 ThinQ может распознавать слова на расстоянии до пяти метров. Он способен отделять голосовые команды от фонового шума, что делает LG G7 ThinQ альтернативой домашней умной колонке с функциями искусственного интеллекта.

Безрамочный дизайн дисплея FullVision создает эффект погружения при просмотре, а функция New Second Screen предлагает дополнительное пространство наверху дисплея для уведомлений, не занимая ни пикселя основного пространства рабочего стола смартфона. Для возвращения к традиционному виду экрана функцию New Second Screen можно отключить, а для создания индивидуального облика — персонализировать через настройку цветов отображения.

В LG G7 ThinQ — новый 6.1-дюймовый QHD+ (3120 x 1440) FullVision дисплей с соотношением сторон 19.5:9 и нижней рамкой, которая почти на 50% уже, чем у LG G6. Благодаря фирменной LCD технологии от LG дисплей LG G7 ThinQ может использоваться под прямыми солнечными лучами. Яркость дисплея достигает 1 000 нит, охватывая 100% цветового пространства DCI-P3.

Разнообразие контента подразумевает различные настройки цветопередачи, а дисплей нового флагмана предлагает автоматическую адаптацию в шести вариантах: «Авто», «Эко», «Кино», «Спорт», «Игры» и «Эксперт». В режиме «Авто» смартфон самостоятельно анализирует содержание игр и фотографий, оптимизирует настройки дисплея и расходования заряда. Пользователь может настроить изображение с помощью регулировки температуры экрана и настройки каждого цвета (RGB) индивидуально.

LG G7 ThinQ также предлагает эффект объемного звука DTS:X 3D Surround Sound для 7.1 канального воспроизведения в наушниках. Представленный впервые в LG G7 ThinQ, динамик Boombox использует внутреннее пространство смартфона в качестве резонансной камеры для двукратного усиления басов и может воспроизводить впечатляюще мощный звук без подключения внешних динамиков. Если положить LG G7 ThinQ на ровную поверхность или подставку, смартфон использует собственную резонансную камеру в качестве низкочастотного динамика для еще более мощного воспроизведения басов.

LG G7 ThinQ представляет 4-канальный Hi-Fi ЦАП, благодаря которому обеспечивается высокоточное воспроизведение, а первоклассные наушники приятно удивят даже ценителей качественной звуковой техники.

Новую эстетику дизайна серии G, подчеркивает полированный металл корпуса, дополненный стеклом Gorilla Glass 5 как на фронтальной, так и на тыльной поверхностях смартфона, что повышает прочность его корпуса. LG G7 ThinQ сертифицирован по стандарту пыле- и влагозащиты IP68. Смартфон прошел 14 испытаний на прочность по военному стандарту защиты MIL-STD 810G, разработанному для оценки эксплуатации гаджетов в сложных условиях

Новый LG G7 ThinQ работает на основе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 845 и оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти для того, чтобы смартфон с легкостью выполнял даже самые сложные и энергозатратные задачи, а приложения работали бесперебойно.

LG G7 ThinQ стал доступен для предзаказа по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей на сайте www.lg.com/ru. Пользователи, оформляющие предзаказ, получат в комплекте телевизор LG с диагональю 43 дюйма.