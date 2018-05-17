Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей

В 2017 г. объем выручки компании КРОК составил 22,54 млрд рублей, что на 20,9% ниже аналогичного показателя предшествующего года. Ключевое влияние на результаты оказал перенос на 2018 г. нескольких крупных проектов. В то же время компания провела ревизию портфеля продуктов, заметно нарастила выручку по управляемым сервисам и облачным услугам и реализовала проекты на базе всех «громких технологий» года, создав фундамент для устойчивого развития в условиях экономический турбулентности.

Перенос проектов, повлиявший на итоги 2017 г., уже позитивно сказался на результатах первого квартала 2018 г., а по окончании текущего года компания ожидает резкий прирост выручки.

Меняясь в ответ на изменения рынка, в 2017 г. компания отказалась от низкомаржинальных поставок оборудования, лицензий и перепродаж услуг ряда вендоров, снижавших привлекательность предложения КРОК для заказчиков, начав замещение этих продуктов продажами контрактов на управляемые и облачные сервисы (рост 23% и 25%, соответственно). Вместо разовой продажи сервисная модель даст компании КРОК возможность получать регулярную выручку на 3-10 лет вперед, а заказчикам позволит заменить CAPEX на OPEX и получать услуги с гарантированным уровнем SLA.

За 2017 г. компания пополнила компетенции проектами на базе технологий блокчейн, искусственного интеллекта, чат-ботов и роботизации бизнес-процессов, видеоаналитики, VR/AR/MR, IoT, BIM. Проекты Big Data росли в объеме и сложности. В частности, в прошлом году КРОК внедрил решение класса Data Lake для одной крупной территориально-распределенной компании, оно позволило хранить и обрабатывать массивы данных размером до 264 ТБ, принимать до 200 тыс. новых записей в секунду. А для крупного розничного банка был реализован проект на базе real-time Big Data, компетенция широко востребована банками, оказывающими онлайн-услуги.

Среди важных шагов 2017 г. — углубление отраслевых компетенций, расширение портфеля решений для бизнес-функциональных заказчиков и запуск корпоративного акселератора, способствующего превращению новых идей сотрудников в новые сервисы для заказчиков. Также в 2017 г. в ответ на потребности заказчиков в ускорении их бизнес-процессов и выводе на рынок новых цифровых услуг, компания создала услугу «Цифровой генератор».

Направления вычислительных решений, аудиовизуальных комплексов, инженерных систем и систем документооборота на платформах западных вендоров показали отрицательную динамику во многом из-за отложенных проектов. В то же время продажи вычислительных комплексов были частично замещены продажами облачных сервисов и Hardware as a Service (+31,4%). В области инженерных систем выросло (+73,2%) сервисное обслуживание за счёт вывода на рынок услуги комплексного эксплуатационно-технического обслуживания зданий, ЦОДов и стадионов.

Кроме того, активную позитивную динамику показали оптимизация и контроль сети (+221%), инфраструктурные прикладные решения (+219%), защита данных и непрерывность ИТ-сервисов (+160,2%), промышленные решения (109%), VR/AR (+86%), голосовые решения (+36,8%), передача данных (+11%), проектирование и внедрение систем информационной безопасности (+10%), BI-решения (6%), мобильные и портальные решения (+5,0%), разработка ПО (+3%). Значительно приросло направление разработки аппаратных решений (+337%), в первую очередь, за счет проектов по производству КОИБ 2017 для автоматизации Выборов-2018 совместно с АО «Концерн «Автоматика».

Количество проектов КРОК за год выросло на 5%, до 2150 проектов. Численность штата компании на конец 2017 г. составила 2120 человек (сопоставимо с данными на конец 2016 г.).

Рост выручки на 8,5% показал промышленный сектор. Одним из знаковых проектов в сегменте стала роботизация кадровой функции на 5 предприятиях «ФосАгро» — 10 тыс. сотрудников могут получать более 20 типов кадровых документов в киосках разработки КРОК. Еще один большой шаг в развитии компетенций в промышленности сделан в области обеспечения производственных предприятий электроснабжением. Для нового автомобильного завода, занимающего площадь более 200 га, специалисты КРОК спроектировали и построили внутриплощадочные электрические сети и 12 трансформаторных подстанций.

Объем продаж КРОК в энергетическом секторе в 2017 г. вырос на 7%. Рост в отрасли обеспечило завершение ряда крупных комплексных проектов, в числе которых — модернизация сети обмена технологическими данными для одной из ведущих российских компании в области производства электроэнергии.

Объем бизнеса в нефтегазовом секторе сопоставим с результатом предшествующего года (+0,3%). В этом сегменте оказана новая услуга онлайн-контроля процесса строительства. Современная мультимедийная и ВКС-инфраструктура, развернутая на смотровой площадке комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, помогает московскому корпоративному центру СИБУРа и руководству строящегося объекта отслеживать ход строительства в режиме онлайн и контролировать соблюдение сроков проекта.

Государственный, строительный (строительство спортивных объектов) и транспортный сегменты показали спад выручки на 26,0%, 57,6% и 7,8%. В то же время в каждой из отраслей были реализованы знаковые проекты: оснащение системами физической безопасности стадиона ФК «Краснодар» и окружающей его парковой зоны площадью 22,7 га; развитие «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы» (КИС СОЮ) в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы. Также в рамках направления «Разумный город» получил развитие проект 2016 г. по внедрению видеоидентификации в аэропорту г. Южно-Сахалинска. В 2017 г. система была расширена на два региональных аэропорта, один морской порт и один ЖД-вокзал.

Выручка в финансовом, торговом и телеком сегментах снизилась на 15,9%, 39,4 % и 46,6% соответственно. КРОК переформатировал взаимодействие с этими отраслями, трансформирующимися вслед за изменениями рынка. Один из пилотов КРОК по созданию цифровой инфраструктуры для финансовых учреждений — система оценки, учета и хранения криптовалютных активов клиентов. Одним из знаковых проектов в торговом сегменте стало размещение в облаке КРОК продуктового онлайн-каталога сети гипермаркетов Castorama (30 тысяч наименований товаров, более 3 млн покупателей в месяц). Важный для сайтов Интернет-торговли показатель быстродействия вырос в разы — благодаря автоматическому сжатию изображений скорость загрузки страниц и изображений товаров сократилась с 6,5 до 0,5 секунд.

Расширился портфель КРОК по цифровизации бизнес-функций заказчиков. Традиционная компетенция КРОК в области автоматизации финансов крупных компаний, процессов логистики и автоматизации взаимодействия с клиентами дополнилась портфелем цифровых решений для HR-подразделений корпоративных компаний.

«ИТ-рынок шагает в новый цифровой мир, и мы стартовали ряд инициатив, а также осуществили довольно резкие шаги, чтобы историческое наследие прошлого не мешало нам в будущем. Мы оптимизируем подходы к проектному бизнесу, стимулируем вывод новых управляемых и облачных сервисов, помогаем заказчикам трансформироваться для новой цифровой реальности. Перемены воодушевляют», — сказал Борис Бобровников, генеральный директор КРОК.