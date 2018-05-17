Вебинар «Роботы вместо офисного планктона. На что способна BPM-система в связке с RPA 2018»

Роботизация процессов — современная и перспективная практика на стыке технологий процессного управления и искусственного интеллекта. Роботы позволяют минимизировать участие человека в рутинных функциях, а BPM-решения снимает проблемы на стыках процессов. Таким образом, применение связки BPM и искусственного интеллекта открывает новые возможности для компаний, выбравших путь цифровой трансформации.

В эфире нового вебинара будут приведены доказательства, что роботы эффективнее и дешевле офисного планктона — они помогут превратить уставших от монотонной работы сотрудников в полезных специалистов, развивающих компанию.

Вебинар будет интересен ИТ-директорам, руководителям бизнес-подразделений, бизнес-аналитикам и специалистам по развитию.

В рамках вебинара будет рассказано, что такое Robotics Process Automatization (RPA), рассмотрены некоторые существующие решения и конкретные примеры работы в связке с BPM-системой.

В качестве примеров выбраны сервисные процессы: HR-сервисы, документооборот, оформление заявок и командировок, заполнение форм и деклараций.

В прямом эфире будет показано, как роботы могут выполнять конкретные задачи в рамках указанных процессов. Все примеры из вебинара — уже реально работающие процессы, разработанные и запущенные в системе ELMA.

Спикеры: Алексей Трефилов, директор компании ELMA, и Павел Овчинников, директор по маркетингу ELMA.

Вебинар состоится 29 Мая 2018 года в 11:00 по московскому времени. Участие в вебинаре бесплатное.

Регистрация на вебинар доступна по ссылке.