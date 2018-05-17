Управление ЖКХ Горно-Алтайска внедрило систему «ДЕЛО»

ЭОС объявила о том, что в муниципальном учреждении «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» с марта 2018 года документооборот ведется в системе «ДЕЛО».

Внедрение СЭД позволило автоматизировать регистрацию основных групп документов и обеспечить полноценный контроль исполнительской дисциплины. Проект реализован компанией «КС-Консалтинг» (партнер ЭОС на территории Западной и Восточной Сибири).

МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» является отраслевым (функциональным) органом администрации этого города. Полномочия ведомства распространяются на сферу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, охрану окружающей среды, благоустройство, муниципальный лесной контроль, жилищный контроль и транспортное обслуживание населения городского округа. В системе органов управления муниципального образования учреждение подчинено Первому заместителю главы Администрации города.

Выбор системы для внедрения не стал случайным. «ДЕЛО» с 2000 года используется в Правительстве Республики, это решение уже внедрено во многих органах местного самоуправления, в том числе в Администрации г. Горно-Алтайска и многих подведомственных структурах.

В МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» документооборот ведется централизованно, с регистрацией документов у секретаря приемной. В системе «ДЕЛО» автоматизированы два базовых процесса в управленческом документообороте – регистрация документов и контроль.

Внедрение СЭД позволило существенно сэкономить затраты времени на операции по учету документов. В «ДЕЛЕ» заведены основные группы документов, циркулирующие в учреждении – входящая и исходящая корреспонденция, распорядительные документы и обращения граждан. Регистрационные формы (карточки) используются стандартные, с классическим набором реквизитов, типичным для большинства государственных или муниципальных ведомств. При регистрации к учетной форме прикрепляется электронный образ. Поисковый модуль системы дает возможность быстро находить документы по любой комбинации реквизитов.

Функционал СЭД «ДЕЛО» позволил существенно упростить все процедуры, связанные с контролем исполнения. Контрольные сроки заносятся в карточку сразу при регистрации, что в дальнейшем дает возможность ответственному специалисту отслеживать даты, не допуская просрочек, и формировать справки-напоминания для исполнителей документов (в том числе по обращениям граждан).

В настоящее время система «ДЕЛО» в МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» работает в штатном режиме. Внедрение СЭД позволяет существенно экономить рабочее время ответственных за документооборот и свести к минимуму нарушение сроков исполнения документов.