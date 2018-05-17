Synology выпустила сетевое хранилище DiskStation DS1618+

Synology выпустила DiskStation DS1618+, 6-ти дисковый NAS-сервер на базе процессора Intel Atom C3538. Предназначенный для ценителей производительной техники, а также компаний малого и среднего бизнеса, DS1618+ представляет собой универсальное решение для хранения файлов, работы с интегрированными приложениями, резервного копирования данных и совместной работы в режиме реального времени. Все эти функции обеспечиваются благодаря оптимальной производительности системы.

DS1618+ работает на базе четырехъядерного процессора Intel Atom C3538, оснащен ОЗУ DDR4 без ECC SODIMM емкостью 4 ГБ (с возможностью расширения до 32 ГБ ОЗУ ECC SODIMM). Емкость хранилища можно увеличить до 192 ТБ при подключении двух модулей расширения DX517. Благодаря этому быстро растущие компании получают устройство хранения данных, которое масштабируется по мере развития их бизнеса.

«Современные компании конкурируют в том, насколько быстро они могут создавать, обрабатывать и использовать данные, необходимые для инноваций», — сказал Деррен Лу (Derren Lu), генеральный директор компании Synology. «Благодаря интеграции с технологиями Intel мы смогли предложить компактное, но мощное решение для предприятий малого и среднего бизнеса. С его помощью предприятия могут воспользоваться максимальной пропускной способностью, обеспечивающей дополнительные конкурентные преимущества».

С помощью платы адаптера Synology M2D17 PCIe в DS1618+ можно установить два диска M.2 SSD с интерфейсом SATA. Это позволяет использовать кэш SSD для обеспечения максимальной пропускной способности и сокращения задержки операций ввода-вывода. В качестве альтернативы, можно установить сетевую карту в слот PCIe. В этом случае DS1618+ будет поддерживать два порта 10GbE для обеспечения максимальной пропускной способности (1551 Мбит/с при чтении и 586 Мбит/с при записи).

«Предприятия малого и среднего бизнеса нуждаются в мощном, безопасном и масштабируемом решении для хранения данных, которое позволит эффективно управлять растущими объемами цифрового контента», — сказал Дэн Артузи (Dan Artusi), вице-президент и генеральный директор подразделения по созданию подключенной домашней среды компании Intel. «Благодаря нашему взаимодействию с компанией Synology новые NAS-серверы, работающие на базе процессоров Intel Atom серии C, обеспечивают необходимую производительность и изменяемую скорость операций ввода-вывода, что позволяет предприятиям быстро сохранять наиболее важные данные, а также управлять ими».

DS1618+ работает на базе операционной системы для NAS Synology — DiskStation Manager — и предлагает полезные приложения, обеспечивающие безопасность данных и повышающие продуктивность работы. Компания Synology получила множество одобрительных отзывов от СМИ, что позволило системе NAS среднего масштаба занять первое место в рейтинге решений для хранения данных в исследовании TechTarget и семь лет подряд получать награду «Выбор читателей журнала PC Mag».

DS1618+ можно приобрести вместе с дополнительной услугой «Расширенная гарантия» Synology (EW201) (доступно в некоторых регионах мира). Эта услуга продлевает гарантийный срок на оборудование до 5 лет.