Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей

Schneider Electric представила новый вид линейно-интерактивных источников бесперебойного питания APC Easy Back-UPS серии BV среднего ценового сегмента. В линейку входят четыре устройства: BV500I-GR, BV650I-GR, BV800I-GR и BV1000I-GR с максимальной выходной мощностью 500 ВА, 650 ВА, 800 ВА и 1000 ВА соответственно.

ИБП APC Easy Back-UPS серии BV спроектированы по топологии line-interactive и имеют встроенный стабилизатор напряжения (AVR). При такой компоновке источник бесперебойного питания имеет более широкий диапазон входного напряжения, при котором питание подключенного оборудования происходит от электросети без использования батареи. Это позволяет значительно продлить срок эксплуатации аккумуляторных батарей.

Каждая модель имеет 4 выходных разъёма для подключения в формате Schuko (евророзетка). Их широкая расстановка даёт возможность подключать к ИБП даже громоздкие блоки питания, не блокируя при этом соседние гнёзда. Все эти преимущества делают новинку идеальным выбором для потребителя, нуждающегося в эффективном и доступном решении.

Несмотря на простоту использования и невысокую для своих характеристик стоимость, эксплуатационные качества ИБП APC Easy Back-UPS серии BV полностью соответствуют высоким стандартам бренда APC by Schneider Electric и удовлетворят запросы даже весьма взыскательного потребителя: интеллектуальная зарядка позволит продолжать подачу энергии на батарею даже при выключенном устройстве; благодаря функции холодного запуска перезагрузка ИБП возможна даже при отсутствии питания от сети, а механизм самодиагностики вовремя проинформирует пользователя о состоянии аккумулятора при помощи соответствующих оповещений.

Разнообразие доступных вариантов монтажа и компактные размеры позволяют устанавливать источники бесперебойного питания серии BV в наиболее удобном для пользователя месте. Настройка устройств не требует профессиональных навыков.

«С выходом новых устройств APC Easy Back-UPS серии BV пользователь получает возможность приобрести качественный и надёжный ИБП по доступной цене. Легендарная надежность стала еще доступнее», - сказала Анна Мизиева, менеджер по развитию бизнеса однофазной продукции подразделения IT Division компании Schneider Electric.

ИБП серии BV - это продукты, ориентированные на использование в домах и небольших офисах. С их помощью можно обеспечить бесперебойную работу как относительно мощных персональных компьютеров, игровых консолей, так и всевозможного сетевого оборудования: модемов, маршрутизаторов или VOIP-устройств. ИБП APC Easy Back-UPS серии BV позволяют скорректировать возможные отклонения уровня напряжения до безопасного значения, что представляет особую ценность для районов с плохим качеством энергоснабжения.