SAP запускает приложение SAP Customer Data Cloud для персонализированных маркетинговых кампаний

SAP SE анонсировала выпуск приложения SAP Customer Data Cloud solutions from Gigya, использующего модели данных, основанных на информации, собранной с согласия клиентов. Решение помогает компаниям развивать доверительные отношения с заказчиками и обеспечивает контроль над использованием их личных данных.

SAP Customer Data Cloud включает в себя модули идентификации, согласия на обработку данных и создания персонализированных предложений для клиентов SAP. Благодаря данному приложению клиенты получают большую прозрачность и контроль над использованием личных данных. Сегодня компании обязаны соблюдать местные и региональные правила, поддерживающие конфиденциальность данных, и SAP Customer Data Cloud является единственным набором облачных решений, которые помогут сделать это возможным, объединив фронт-офис и бэк-офис.

«Для понимания, чего же хочет клиент, компании используют массивы различной информации из открытых источников. Часто это приводит к негативным реакциям пользователей», – сказал Алекс Атцбергер (Alex Atzberger), президент SAP Customer Experience. «SAP Customer Data Cloud даст маркетологам возможность больше узнать о предпочтениях своих клиентов, не нарушая при этом границ, ведь пользователи теперь могут сами контролировать использование персональных данных. Это поможет вывести общение с клиентом на новый уровень, сделать взаимодействие более персонализированным, предложить индивидуальные услуги и сервисы, лучше понимать его потребности».

Общий регламент по защите данных (GDPR) вступает в силу 25 мая 2018 г. SAP Hybris совместно с консалтинговой компанией CMO Council в марте и апреле 2018 г. опросили 165 маркетологов из Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. Исследование показало, что три четверти респондентов считают, что соблюдение требований GDPR повысит прозрачность в использовании данных клиентов. Более половины опрошенных отметили, что у них есть план по выполнению этих требований и в настоящее время они принимают в компаниях необходимые меры.

«Доверие является важным фактором в современной цифровой экономике, и применение требований GDPR подтверждает это», – сказал Патрик Салер (Patrick Salyer), генеральный директор Gigya. – «Для успешного общения с клиентами, компании должны идентифицировать и привлекать потребителей по всем каналам взаимодействия, а также стремиться лучше узнать их и конфиденциально использовать их данные. И это сегодня становится конкурентным преимуществом».