Merlion и Alcatel продлили дистрибьюторский контракт

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и производитель смартфонов бренда Alcatel, TCL Communication Technology Holdings Limited, пролонгировали подписанный в ноябре 2016 г. дистрибьюторский контракт.

В 2018 г. стороны вступили с новыми, амбициозными целями и начинают новый этап сотрудничества. В качестве официального дистрибьютора Aclatel в России и СНГ (ставшего крупнейшим в дистрибьюторской сети вендора), компания Merlion продолжит осуществлять прямые поставки всего спектра продукции Alcatel (кнопочные мобильные телефоны, смартфоны, аксессуары).

Занимая на российском рынке дистрибуции смартфонов заметные 17% (по оценке внутренней аналитической службы Merlion), и имея развитый партнерский канал с отлаженной логистической системой, Merlion, как отмечают в российском офисе Alcatel, как никто другой, поможет донести идеи и ценности бренда до целевой аудитории и достичь поставленных целей по развитию продаж.

«Продукция привлекательна наличием передовых технологий в интересном дизайне, в сочетании с доступной ценой это позволит бренду ещё больше укрепить свои позиции на нашем рынке», – отметили в Merlion.

Устройства TCL Communication, выпускаемые под брендом Alcatel, просты в использовании, они отличаются ярким дизайном и продвинутой функциональностью, а главным преимуществом ассортимента 2018 г. является экран с актуальным форматом 18:9. Alcatel одним из первых брендов на рынке мобильных устройств реализует новый стандарт соотношения сторон экрана для всего ассортимента смартфонов и предлагает впечатляющий опыт премиального уровня для массового пользователя.

Для партнеров Merlion cтатус официального дистрибьютора Alcatel означает гарантированное наличие продукции производителя на складе, своевременные отгрузки как со столичного склада, так и с шести региональных складов, маркетинговую поддержку, а также сервисное сопровождение: собственный сервисный центр в Москве обслуживает партнеров по гарантии, а для конечных пользователей доступны около 300 сервисных центров по всей России.

В Россию Merlion привезет новые смартфоны Alcatel уже в мае.