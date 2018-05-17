Konica Minolta запустила новую линейку монохромных устройств формата A4

Konica Minolta запустила новую линейку монохромных систем печати формата А4, включающую в себя как корпоративные многофункциональные устройства (МФУ) с возможностями персонализации, так и компактные принтеры «все-в-одном» для небольших офисов. Новые машины стали производительнее, надежнее, экономичнее и, благодаря обновленному интерфейсу, удобнее в использовании.

МФУ bizhub 4052 и bizhub 4752 пришли на смену моделям bizhub 4050 и bizhub 4750. Новинки построены на той же архитектуре, что и продвинутые устройства формата A3 и предлагают идентичные функции и привычное управление в рамках аналогичного интерфейса.

Как и «старшие» устройства формата А3, новые МФУ формата А4 полностью поддерживают серверные и встроенные приложения, а также облачные подключения. Настройка пользовательского интерфейса новинок так же проста и удобна. МФУ bizhub 4052 и bizhub 4752 – это первые устройства Konica Minolta формата A4, оснащенные однопроходным автоподатчиком, благодаря чему они сканируют до 94 страниц в минуту.

Увеличенная память (стандартно – 2 ГБ/ максимально – 4 ГБ) ускоряет процесс выполнения задач. Новые устройства поддерживают мобильную печать. Благодаря интегрированному NFC-модулю пользователи могут в одно касание устанавливать соединение с мобильным устройством, авторизовываться, отправлять документы на печать или сканировать. МФУ поддерживают AirPrint, Google Cloud Print и Mopria.

Новые универсальные устройства bizhub 3622 и bizhub 4422 – это недорогие компактные решения для клиентов, которым нужны функции печати, копирования, сканирования и факса без сложных настроек. Так, bizhub 3622 со скоростью печати 36 стр./мин разработан для небольших офисов или отделов среднего и малого бизнеса, а bizhub 4422 со скоростью печати 44 стр./мин служит для решения более сложных задач за счет большей производительности, подключения дополнительных лотков подачи бумаги, наличия 4,3-дюймовой сенсорной LCD-панели с простым пользовательским интерфейсом и других дополнительных возможностей.

Модель bizhub 3622 оснащена встроенным WiFi-модулем для удобной работы в небольших офисах, где подключение к сети Ethernet затруднено или ограничено. Новые устройства Konica Minolta bizhub 3622 и bizhub 4422 заменяют в линейке bizhub 3320 и bizhub 4020 соответственно.

Монохромные принтеры bizhub 3602P, bizhub 4402P и bizhub 4702P созданы специально для небольших и домашних офисов, а также могут служить вместе с устройствами формата А3 в крупных отделах и корпорациях, где есть потребность в персональных печатных устройствах. Новые экономичные автономные устройства сменят bizhub 3301P/4000P/4700P.

Принтер bizhub 3602P – это готовое решение для клиентов, которым не требуется многолотковая подача носителей или дополнительные функции. Младшая модель отличается увеличенной скоростью печати 36 стр./мин и стандартной WiFi-поддержкой, а bizhub 4402P подойдет для клиентов, которым нужна высокая скорость печати и возможность подключения нескольких лотков подачи бумаги. По сравнению с предшественниками, новые устройства стали более производительными за счет увеличенной оперативной памяти и обновленных процессоров.

Печатающий со скоростью 47 стр./мин bizhub 4702P подойдет тем клиентам, которым нужна быстрая печать и поддержка прямой печати с USB-носителей. Также это устройство отличается большей емкостью лотков по сравнению с bizhub 4402P: стандартный лоток вмещает 550 листов, вместо 250.

Новые устройства доступны для заказа в мае 2018 года.