Kaspersky Security для Windows получил сертификат Common Criteria

Корпоративное решение Kaspersky Security для Windows, входящее в состав платформы Kaspersky Security для бизнеса, прошло сертификацию по международному стандарту Общих критериев оценки защищенности информационных технологий (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation – CC), признанному в 32 странах. Независимая испанская лаборатория оценила продукт «Лаборатории Касперского» на уровень EAL2+ – самый высокий из тех, что действительны во всех 32 государствах. А соответствие решения стандарту было подтверждено органом по сертификации Испании.

Более половины (57%) коммерческих структур считают, что их информационная безопасность может оказаться под угрозой, поэтому киберзащита имеет огромное значение как для государственных, так и для частных организаций. Международный сертификат Common Criteria гарантирует высокое качество ПО и признается органами власти, государственными организациями и министерствами, ответственными за информационную безопасность.

Продукт «Лаборатории Касперского» защищает секретную информацию на компьютерах, что особенно актуально и значимо для бизнеса. Метод полного шифрования диска (Full Disk encryption – FDE), интегрированный в корпоративное решение Kaspersky Security для Windows, базируется на сертифицированных технологиях FIPS 140-2. Он позволяет включать принудительное шифрование конфиденциальных данных и выбирать элементы для кодирования. На жестком диске автоматически шифруется и защищается паролем все содержимое, включая временные файлы.

«Мы рады получить этот сертификат. На протяжении более чем 20 лет мы стараемся создавать решения максимально высокого качества, и это достижение подтверждает эффективность наших продуктов для защиты конечных устройств, – отметил Никита Швецов, директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского». – Получение сертификата Common Criteria – один из самых известных в отрасли способов подтвердить высокое качество и надежность продуктов информационной безопасности. Мы гордимся тем, что наша ведущая платформа для корпоративной защиты соответствует этому стандарту».

В основе сертификации Common Criteria лежит комплексный подход. Аккредитованная тестовая лаборатория определяет функции безопасности продукта, а также проводит экспертизу разработки решения и проектной документации, независимое тщательное функциональное тестирование и анализ уязвимости.

Международный стандарт признается различными государственными органами по всему миру. В их числе Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, Национальный криптологический центр Испании, Национальное агентство безопасности информационных систем Франции, Федеральное управление по информационной безопасности Германии, Национальный институт стандартов и технологий США и многие другие.

Список стран, признающих Common Criteria, и другую информацию о сертификации можно найти на портале SOGISи на сайте Common Criteria.