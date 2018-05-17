Исследование «Лаборатории Касперского»: треть российских компаний пренебрегают защитой от DDoS-атак

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», российские компании доверяют проблему предотвращения DDoS-атак сторонним организациям или не защищаются от угроз этого типа вообще. По данным экспертов, 33% предприятий полагаются на технологических партнеров, в том числе интернет-провайдеров, и 34% не стремятся противостоять DDoS-атакам, поскольку считают, что не столкнутся с ними.

В то же время часть российских компаний осознают необходимость противодействия хакерским атакам этого вида: 39% считают, что они уязвимы к подобным угрозам. Еще 24% не располагают достаточной информацией о DDoS-атаках, но хотели бы знать больше. Среди тех, кто принял решение использовать продукты для предотвращения угроз этого типа, 43% были подвержены им ранее и 39% слышали о том, как пострадали другие компании.

DDoS-атаки – это одна из самых серьезных киберугроз, с которыми сегодня сталкиваются коммерческие организации. Они способны существенно замедлить время ответа на запросы и вызвать отказ в обслуживании пользователей, тем самым моментально прервать бизнес-процессы. Не используя защитные решения, предприятия рискуют пострадать от финансовых потерь и репутационного ущерба.

Негативные последствия DDoS-атак могут не только навредить самим компаниям, которые не заботятся о своей информационной безопасности, но и затронуть их партнеров и клиентов. Например, в октябре 2016 г. DNS-серверы крупного провайдера Dyn подверглись DDoS-атаке, в результате чего доступ к некоторым популярным сервисам в Европе и США был ограничен на несколько часов. Поэтому организациям стоит осознавать все риски и самостоятельно принимать необходимые меры кибербезопасности.

«Каждая компания может стать жертвой DDoS-атак, количество которых не будет снижаться в ближайшее время. Коммерческие организации должны отдавать себе отчет в том, что они сильно рискуют, полагаясь только на интернет-провайдеров и других технологических партнеров. Мы не раз наблюдали волны массовых DDoS-атак в России – попытки злоумышленников дискредитировать или разрушить бизнес компаний любого масштаба. Поэтому всем нужно уделять должное внимание собственной информационной безопасности», – отметил Алексей Киселев, руководитель проекта Kaspersky DDoS Protection в России.

Комплексное решение Kaspersky DDoS Protection помогает бизнесу любого масштаба предотвращать DDoS-атаки независимо от их целей и происхождения. Принцип защиты сводится к тому, что весь мусорный трафик, ответственный за перегрузку канала и недоступность ресурса, проходит через распределенные центры фильтрации, где и отсекается. Решение доступно не только большим компаниям, но и представителям малого и среднего бизнеса — специально для них существует линейка KDP Connect.