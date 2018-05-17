Hawk House Integration представила новый релиз Amber CRM 3.6

Hawk House Integration представила новую версию CRM-системы на платформе собственной разработки, предназначенной для роста продаж и увеличения эффективности бизнеса - Amber CRM 3.6.

Платформа постоянно развивается: разработчики компании работают над расширением функционала Amber и адаптацией его под запросы заказчиков.

Ключевые изменения релиза включают следующее. Добавлены агрегированные показатели в табличном представлении разделов. Теперь пользователь может самостоятельно настроить отображение данных с учетом выбранной агрегированной функции по колонкам, например, на любом этапе комплексной сделки видеть отображение ее суммы в режиме онлайн.

Появилась возможность массовой загрузки файлов. При формировании фильтров добавлена возможность выбора периода по датам. Добавлена возможность форматирования отображения чисел и выбора денежного формата для любых объектов, связанных с деньгами. Доработаны поля для отображения в хлебных крошках: появилось название исходного объекта, с которого осуществлялся переход.

В поля ввода информации добавлены маски. Расширены визуальные возможности при выводе диаграмм в дэшборде. Появился журнал бизнес-процессов, отображающий текущее состояние всех запущенных бизнес-процессов.

Для заказчиков, самостоятельно настраивающих бизнес-процессы, добавлен новый элемент – подпроцесс, что увеличивает скорость настройки новых процессов, поскольку можно использовать части процессов, настроенных ранее.