TrueConf обеспечил видеосвязью королевство Бутан

Королевское правительство Бутана построило защищенную сеть видеоконференцсвязи на основе TrueConf Server для 10 министерств и 200 администраций королевства. Система видеосвязи объединила более чем 400 сотрудников правительства и позволила отказаться от затрат на частые командировки в условиях сложного географического расположения страны.

Функции исполнительной власти Бутана выполняют сотрудники королевского правительства, в обязанности которого входит распределение бюджетных средств, обеспечение услуг в области здравоохранения и образования, а также защита граждан страны.

Для решения локальных проблем, за которые отвечают администрации микрорайонов, сотрудники должны консультироваться с представителями районных администраций королевства Бутан. Используемая правительством ранее система телефонии не поддерживала видеосвязь и совместное участие сотрудников в телефонных конференциях, что принуждало работников к частым командировкам между местными и государственными администрациями. В условиях сложного горного ландшафта страны такой подход серьезно затруднял работу чиновников, замедлял решение различных задач и реагирование министерств и служб на чрезвычайные ситуации на территории королевства.

Королевское правительство Бутана приняло решение о внедрении ВКС-системы для обеспечения связи между министерствами, административными районами и микрорайонами страны. В поисках подходящего решения эксперты правительства опирались на несколько ключевых параметров: гибкую масштабируемость, совместимость с операционными системами Windows и macOS, наличие инструментов для совместной работы и стабильность при работе в медленных сетях. Важным критерием также стала возможность работы системы видеосвязи в закрытой государственной VPN сети без доступа посторонних лиц. Проведя серию тестов, специалисты Министерства информации и коммуникаций Бутана остановили свой выбор на системе видеоконференций TrueConf Server, которая полностью соответствовала высоким требованиям правительства.

Для участия в видеоконференциях представители власти Бутана используют собственные ноутбуки с установленными клиентскими приложениями TrueConf для Windows и macOS, а в переговорных комнатах — ТВ-экраны, проекторы и спикерфоны. Для проведения видеозвонков и конференций в ультравысоком разрешении 4K сотрудники правительства используют TrueConf Server, клиентские приложения TrueConf для Windows и веб-камеру Logitech Brio. Концепция BYOD позволяет сотрудникам администраций и министерств участвовать в видеоконференциях со своих ПК, а также с личных мобильных устройств, на которые установлены мобильные приложения TrueConf для Android и iOS.

С помощью ВКС-системы TrueConf королевское правительство Бутана объединило 10 министерств, 20 государственных администраций и 205 администраций микрорайонов единой системой связи с более чем 400 учетных записей. Работники министерств и администраций получили возможность связываться с коллегами, не покидая рабочих мест, а отсутствие необходимости в постоянных поездках позволило сократить расходы бюджетных средств на ГСМ и командировочные затраты для сотрудников.

«Возможности TrueConf Server в дальнейшем позволят королевскому правительству Бутана при необходимости масштабировать систему видеосвязи и подключить к ней новых сотрудников, - отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. - “Мы считаем, что в условиях мировой нестабильности, инвестиции в собственную, независимую от интернета коммуникационную инфраструктуру становятся актуальны для все большего числа государств и крупных корпораций».

«С TrueConf Server у нас появилась возможность проводить совещания ежедневно, используя разные режимы конференций в зависимости от потребностей королевского правительства, - сказал Джигме Линдап (Jigme Lhendup), представитель Министерства информации и коммуникаций королевства Бутан. - Кроме того, решения TrueConf совместимы со всеми популярными ОС и отлично сочетаются с концепцией BYOD, что позволило нам отказаться от приобретения дополнительного конференц-оборудования».