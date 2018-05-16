Navicon усовершенствовал инструменты BI в «Юникредит Лизинг»

Navicon, российский системный интегратор, расширил возможности аналитических инструментов QlikView в компании «Юникредит Лизинг» (один из крупнейших игроков на российском лизинговом рынке, входит в состав UniСredit Group). В результате завершения проекта аналитики заказчик получил возможность создавать детализированные отчеты о доходах и расходах в один клик. Оптимизированная функциональность позволяет углубить детализацию данных, а также многократно сократить время, затрачиваемое на построение отчетов.

Сотрудничество компаний Navicon и «Юникредит Лизинг» началось в 2017 г., когда расширение лизингового портфеля компании потребовало повышения качества работы аналитических ИТ-инструментов. Специалисты Navicon были приглашены для настройки и оптимизации BI-системы, предназначенной для аналитики доходов на платформе QlikView. Они провели автоматизацию сбора информации из десятков ИТ-систем, а также разработали алгоритмы сведения и ассоциативного анализа данных. Таким образом, сотрудники «Юникредит Лизинг» получили гибкие инструменты для анализа доходной части в отчете об убытках и прибылях компании.

«В результате реализации проекта аналитики компании получили доступ к гибким и удобным инструментам. Мы увидели реальную экономию времени и повышение точности прогнозов за счет автоматизации доходной части отчета. Именно поэтому мы обратились в компанию Navicon для дальнейшей оптимизации и настройки QlikView, чтобы вывести на столь же высокий уровень аналитику по расходной части отчетности нашей компании», — отметил Андрей Охрименко, финансовый директор «Юникредит Лизинг»

За 7 месяцев работы, начиная с августа 2017 г., специалисты Navicon провели детальный анализ источников данных о расходах и тщательную доработку существующего приложения QlikView. В результате был внедрен сложный, многоступенчатый механизм распределения расходов по так называемым «центрам прибыли» компании и построена общая модель аналитики доходов и расходов. По итогам завершения двух проектов аналитики «Юникредит Лизинг» получили доступ к полной и детализированной информации по всей компании с динамическим мониторингом и постоянной актуализацией данных.

«Реальная ценность аналитики для бизнеса - в том, что пользователи могут агрегировать, обрабатывать, сравнивать и извлекать инсайты из любых данных, которыми оперирует организация. Грамотная настройка BI-решения, с организацией единого хранилища данных и подключением к нему всех внутрикорпоративных систем, позволяет сделать BI неким цифровым ядром бизнеса, а также основным и единственным "источником правды". Опыт проекта в "Юникредит Лизинг" доказывает, что для этого необходимо учитывать каждый аспект работы организации и создавать индивидуальную модель для каждого заказчика. В настоящее время аналитики компании уже пользуются полностью автоматизированным инструментом построения отчетов о доходах и расходах, который позволяет оперативно обрабатывать данные о бизнесе за любой промежуток времени и принимать точные управленческие решения, опирающиеся на результаты этого анализа», — отметил Артем Капцов, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений компании Navicon.

В настоящее время обсуждается дальнейшая доработка аналитических моделей, а также внедрение дополнительных средств визуализации ключевых параметров бизнеса.