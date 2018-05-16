Lenovo представила ноутбуки IdeaPad 330, 330s и 530s. Цены

Lenovo представила новые ноутбуки семейства IdeaPad. В ассортименте модели различной стоимости и для решения разных задач. На выбор доступны устройства на процессорах Intel 8-го и 7-го поколений и AMD Stoney Ridge и Ryzen, оснащённые интегрированной графикой или дискретными видеокартами NVIDIA и AMD Radeon, а также твердотельными накопителями, жёсткими дисками объёмом до 2 Тбайт и гибридными хранилищами.

Ноутбук IdeaPad 330 — хорошая рабочая лошадка. Модель выпускается в трёх диагоналях экранов - 14, 15,6 и 17,3 дюймов с разрешением до FHD, имеет корпуса из прочного PC-ABS пластика и вес от 2,1 кг. На выбор — целый ассортимент цветов, среди которых платиновый серый, черный оникс, зеленая мята, полночная синева, белоснежный и шоколадный. Доступные для выбора цвета зависят от региона и диагонали экрана ноутбука. Все модели снабжаются динамиками мощностью 1,5 Вт с технологией Dolby Audio.

Ноутбуки IdeaPad 330 доступны в различных вариантах комплектации: от Intel Celeron Dual Core N4000 и AMD E2 с интегрированной графикой для повседневных домашних и офисных задач, до процессоров AMD Ryzen и шестиядерных Intel 8 поколения Core i7 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX1050 для самых требовательных любителей видеоигр. Дополнительно пользователям доступны сенсорный дисплей, сканер отпечатков пальцев и даже оптический привод для CD и DVD дисков.

Модель IdeaPad 330S — это разумный баланс между ценой, компактностью и производительностью. Устройства получили корпус толщиной от 19 мм при весе от 1,67 кг, с крышкой из полированного алюминия, который имеет премиальный внешний вид и особенно приятен на ощупь. Тонкие рамки экрана подчеркивают современный дизайн и повышают визуальный комфорт при работе с видео и графикой. Ноутбуки доступны в цветах платиновый серый, полночная синева, розовый и белоснежный.

Опционально ноутбуки IdeaPad 330S оснащаются Full HD IPS дисплеями с диагоналями 14 и 15,6 дюйма, которые гарантируют более точную цветопередачу и более широкие углы зрения. На выбор пользователей предлагаются эргономичные клавиатуры и мощные 2-ваттные динамики с Dolby Audio. В максимальной конфигурации IdeaPad 330S оснащается процессором AMD Ryzen 7 с видеокартой Radeon R540, или Intel 8-го поколения Intel Core i7 в комплекте с видеокартой NVIDIA GeForce GTX1050, что позволяет ему справляться с самыми ресурсоёмкими задачами.

Также отличительными особенностями являются наличие цифрового блока клавиатуры и наличие функции быстрой зарядки – после всего 15 минут заряда аккумулятор будет готов обеспечить два часа работы, а за час зарядится до 80% ёмкости.

Лёгкий и мощный IdeaPad 530S — ноутбук для частых разъездов и работы вне дома или офиса. При весе от 1,49 кг и толщине от 16,4 мм он предлагает обширный выбор конфигураций и дополнительных опций, что позволяет выбрать подходящий вариант для любых задач и под любой бюджет.

Модели выпускаются в корпусах из полированного алюминия, который сочетает в себе небольшой вес, высокую прочность и презентабельный внешний вид. На выбор есть 4 варианта расцветки корпуса: черный оникс, медный, синий и серый. Яркие IPS дисплеи с диагоналями 14 и 15,6 дюйма и разрешением от Full HD на 14-дюймовых моделях до WQHD 2560×1440 на 15-дюймовых имеют яркость до 300 нит, что позволяет с комфортом работать и смотреть видео даже при ярком солнечном свете.

Несмотря на компактность и малый вес, ноутбуки IdeaPad 530S обладают внушительными возможностями. В максимальной комплектации они оснащаются процессорами Intel Core 8 поколения или AMD Ryzen, и быстрыми твердотельными накопителями. Для любителей видеоигр и профессионалов монтажа — видеокарты NVIDIA MX130 и MX150.

Эргономичная клавиатура с высокоточным тачпадом Precision Touchpad, опциональной подсветкой и сканером отпечатков пальцев, дополняют образ премиального рабочего инструмента, а динамики с технологией Dolby Audio, оптимизированные специалистами компании Harman®, являются своеобразной «фишкой» новинки.

Все новые ноутбуки семейства IdeaPads оснащаются операционной системой Windows 10 Home и имеют беспроводные интерфейсы Wi-Fi, порты USB Type-C, USB 3.0, HDMI и картридеры 4-в-1, а также оснащены подсветкой клавиатуры. Технология быстрой зарядки позволяет всего за 15 минут пополнить батарею на 2 часа автономной работы, а за час зарядиться до уровня 80%.

Новинки появятся в продаже на российском рынке в конце мая по следующим ориентировочным ценам (в зависимости от конфигурации): IdeaPad 330 от 16000 руб. и выше; IdeaPad 330S от 25000 руб. и выше; IdeaPad 530S – от 30000 руб. и выше.