Hitachi Vantara представила ПО Data Instance Director v6.5 для управления корпоративными данными

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd. представила специализированную платформу для восстановления данных — Hitachi Data Instance Director (HDID) v6.5. Она обеспечивает долгосрочное хранение и позволяет повторно использовать копии данных. С помощью современных технологий репликации и создания мгновенных снимков платформа HDID защищает критически важные базы данных и приложения.

Новая версия платформы нацелена на удовлетворение потребностей заказчиков, специалистов по управлению данными и резервному копированию. Она позволяет организациям более эффективно использовать резервные копии данных для поддержки широкого ряда дополнительных операций, таких как исследование данных, управление корпоративными данными, обеспечение нормативно-правового соответствия, аналитика, использование DevOps и многих других.

HDID обладает современными сервисами копирования для защиты и восстановления данных, полностью отвечающими жестким требованиям к доступности данных и уровням обслуживания. Благодаря возможностям интеграции новая версия HDID использует платформу Hitachi Content Platform (HCP) в качестве репозитория для долгосрочного хранения резервных копий файловых систем.

В HDID v6.5 включены приложения для восстановления данных, которые работают с помощью самых современных технологий защиты, гибких сервисов копирования, позволяющих управлять корпоративными данными и обеспечивать контроль за долгосрочным хранением, а также поддерживать возможности глубокого изучения данных и аналитики.

Решение HDID v6.5 помещает резервные копии файловых систем в хранилище HCP в формате исходных файлов. С помощью Hitachi Content Intelligence и системы аналитики Pentaho можно использовать эти резервные копии для поиска, извлечения из данных ценных знаний и реализации других возможностей управления данными.

«Как правило, резервные данные просто лежат в ожидании аварийной ситуации, занимая дефицитное пространство в системе хранения, — отметил Петер Сьоберг (Peter Sjoberg), руководитель международного бизнес-направления в области решений для аналитики данных Hitachi Vantara. — Организации все чаще ищут возможность извлечь выгоду из резервных копий данных и применить их для других целей, например, бизнес-аналитики. Решения Hitachi Vantara обеспечивают такую возможность благодаря интеграции Hitachi Data Instance Director, Hitachi Content Platform и широкого спектра наших решений для аналитики данных».

Заказчики, которых не вполне устраивает масштабируемость, стоимость, надежность и производительность имеющихся решений для резервного копирования файловых систем, смогут решить эти проблемы используя HDID v6.5 в сочетании с платформой HCP. Это позволит им увеличить отдачу от инвестиций в HCP и снизить затраты и трудоемкость управления, что невозможно при использовании традиционных способов хранения и контроля данных резервного копирования. Получить доступ к разным типам данных, уменьшить сложность аудита систем и устранить последствия его выполнения, связанные со снижением производительности и доступности. Фиксировать только инкрементальные изменения файлов, что позволит сократить время резервного копирования и емкость систем хранения.

HDID v6.5 обеспечивает базовые функциональные возможности и средства, позволяющие отойти от традиционных способов резервного копирования данных файловых систем и открыть новые способы использования данных, сократив затраты на управление и повысив доходы бизнеса.