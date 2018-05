Commvault заканчивает 2018 финансовый год с пулом новых клиентов

Commvault объявила об успешном завершении 2018 финансового года, который принес новых клиентов во всех регионах мира. Росту клиентской базы компании способствовали выпуск нового удобного кастомизируемого программного интерфейса и гибкие модели ценообразования по подписке, которая упрощает покупку и продажу программного обеспечения Commvault. Также новых клиентов привлекают инновации продуктов Commvault, включая недавний выпуск мощного горизонтально-масштабируемого решения Commvault HyperScale Technology, которое можно приобрести как универсальное ПО, либо в виде эталонной архитектуры.

Ниже перечислены некоторые как новые, так и существующие заказчики Commvault и сервис-провайдеры, расширившие свои инвестиции в портфолио решений и/или сервисов Commvault для управления данными в четвертом квартале 2018 финансового года (Q4 FY 2018): «Алроса», APRA AMCOS, Centric Netherlands B.V., Congruity360 (MSP), Администрация округа Сан-Матео, CRIF High Mark Credit Information Services Private Limited, Department of Veterans Affairs, DSP Group (Israel), Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos S.A., First Ontario Credit Union, Fortescue Metals Group Ltd, GEICO, Getty Images, Hardis, H. Kemper GmbH & Co. KG, Hitachi, Ltd, IB Salut, MACA Mining Pty Ltd, Meridian IT Inc., Northern Health & Social Care Trust, NOVIPRO, Parkland Fuel Corporation, PayU Payments Private Limited, RACQ Insurance Limited, Seneca College of Applied Arts & Technology, Singapore Institute of Technology, The County of Sacramento Sanitation Districts Agency (SDA), ThinkOn, U.S. Coast Guard, U.S. Department of Labor, United Electronic Market Place, Venkys (India) Limited, Vesuvius, WA Super.

«Администрация округа Сан-Матео доказала, что организации из государственного сектора точно так же могут выиграть от цифровой трансформации, как и частные компании, – сказал Джон Уолтон (Jon Walton), ИТ-директор администрации округа Сан-Матео. – Мы выбрали Commvault HyperScale Appliance, потому что это решение обеспечивает эффективную функциональность с горизонтально-масштабируемой архитектурой, позволяющей бесшовно расширять управление данными по мере роста инфраструктуры. Заменив устаревшее оборудование для управления данными на динамичное горизонтально-масштабируемое решение, мы получили простоту использования и высокую производительность, необходимые для цифровой трансформации нашей администрации».

«Последние инновации Commvault в области горизонтально-масштабируемой защиты данных позволили нам модернизировать архитектуру нашей ИТ и преобразовать инфраструктуру дата-центра для обеспечения преимуществ бизнеса и отказоустойчивости, которые характерны для облачных технологий», – сказал Колин Грант (Colin Grant), директор по инфраструктуре и сервисам поддержки FirstOntario Credit Union. – Мы рады, что наше сотрудничество с Commvault обеспечило внедрение этого первоклассного решения и использование великолепной службы поддержки Commvault вместе с уникальным подходом к защите и управлению данными. В результате мы получили выгодную альтернативу предлагаемым сегодня на рынке сложным и очень дорогим решениям».

«Новый упрощенный и легко настраиваемый пользовательский интерфейс, гибкая модель оплаты по подписке и инновации Commvault HyperScale Technology позволили создать лучший в индустрии портфель эффективных по стоимости продуктов и сервисов, и поэтому клиенты выбирают нашу компанию, – отметил Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. – Мы приветствуем новых клиентов и будем помогать им ускорить цифровую трансформацию, которая открывает путь к современному уровню динамичности, гибкости и производительности».

Выпустив Commvault HyperScale Technology, компания Commvault реализовала поддерживающую облачные технологии горизонтально-масштабируемую инфраструктуру на базе Commvault Data Platform. Заказчики могут приобрести решения Commvault HyperScale Technology в виде программного решения Commvault HyperScale Software, которое развертывается на оборудовании заказчика на основе эталонной архитектуры, либо в виде полностью готового к работе аппаратного устройства Commvault HyperScale Appliance, которое производит, продает и поддерживает сама компания Commvault. Commvault HyperScale обеспечивает заказчику гибкость развертывания, простоту использования решения на площадке заказчика, эластичность, отказоустойчивость и масштабируемость для управления вторичными данными.