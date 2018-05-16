Bentley Systems приобрела Plaxis и SoilVision

Bentley Systems объявила о приобретении компании Plaxis — ведущего поставщика геотехнического программного обеспечения, расположенной в Делфте, Нидерланды, а также о договоре на приобретение поставщика программного обеспечения для вычисления механики почвы, компании SoilVision, расположенной в Саскачеване, Канада.

Вместе с gINT, лидирующим на рынке программным продуктом для управления данными и получения документации о скважинах, эти приобретения будут способствовать тому, чтобы сделать Bentley источником необходимого функционала для геотехнических специалистов и осуществить «переход на цифровые технологии». Наконец, инновации в области BIM технологий могут быть расширены и коснутся подземной инженерии в каждом инфраструктурном проекте.

Проекты обязательно начинаются с инженерно-геологических изысканий и сбора образцов, обрабатываемых при помощи gINT для универсального документирования и ведения отчетности. Далее специалисты выполняют инженерно-техническую разработку с учетом свойств и работы грунта, а также потоков подземных вод с использованием приложений SVOFFICE от SoilVision, дополненных решениями от Plaxis. Затем взаимодействие почвы и конструкции анализируется с помощью программного обеспечения Plaxis для проектирования, моделирования и инженерно-технической разработки (например, PLAXIS 2D, PLAXIS 3D).

Новая возможность, обеспечиваемая благодаря цифровым рабочим процессам, реализуемым с помощью комплексной среды моделирования Bentley, заключается в интеграции геотехнических приложений с приложениями для прочностных расчетов конструкций Bentley (такими как STAAD, RAM и SACS) для эффективности инженерно-технической разработки.

Поскольку изменения могут возникнуть по требованию владельца, могут произойти изменения архитектурно-строительных планов или условий на площадке, которые постоянно отслеживаются при помощи БПЛА и ПО Bentley ContextCapture для моделирования реальности, улучшить результаты можно путем постоянного проведения геотехнического анализа с управлением через сервисы совместной работы ProjectWise.

Сегодняшние потребности в инфраструктуре выводят на передний план геотехнические факторы. Урбанизация, в частности, стимулирует рост как наземных, так и подземных конструкций, с уделением особого внимания несущей способности фундаментов и туннелей. И новые инфраструктурные проекты любого типа зависят от построенных дамб, насыпей, стоков, плотин и водохранилищ, улучшающих их устойчивость к внешним воздействиям.

Более того, новые типы объектов, такие как ветровые турбины морского базирования, требуют новых возможностей для геотехнического анализа, в этом случае он должен быть выполнен с помощью программного обеспечения MoDeTo от Plaxis, которое готовится к выпуску.

Поскольку объекты инфраструктуры тесно связаны с подземным окружением, они являются уязвимыми для геоэкологических рисков, включая сейсмическую активность, просадку грунта и погодные воздействия.

Благодаря использованию новых цифровых рабочих процессов, включающих мониторинг в режиме реального времени и проведение аналитики в ходе эксплуатации инфраструктуры, специалисты в области геотехники могут играть все более важную заслуженную роль в достижении геоэкологической устойчивости.

Генеральный директор Bentley Systems Грег Бентли сказал: «Мы с коллегами приветствуем наши новые команды из Plaxis и SoilVision, демонстрирующие общий энтузиазм в применении науки для реализации лучших инженерных решений. Д-р Рональд Бринкгрев (Ronald Brinkgreve) из Plaxis и д-р Мюррей Фредлунд (Murray Fredlund), основатель SoilVision, служат тому ярким примером. Я считаю, что каждый инженер-геотехник воспользовался преимуществами последовательных инноваций (охвата и качества) инструментов Plaxis для своей дисциплины, дающих все большие возможности. Благодаря профессиональной и специализированной управленческой команде, возглавляемой Яном-Виллемом Коутсталом (Jan-Willem Koutstaal), Plaxis стала одной из самых успешных компаний по разработке программного обеспечения, которые я когда-либо видел».

Тони О'Брайен (Tony O'Brien), ведущий специалист в области геотехники из компании Mott MacDonald, сказал: «PLAXIS - один из основных инструментов анализа, используемых в нашей глобальной геотехнической практике. При использовании опытными специалистами PLAXIS способен анализировать многие из наших самых сложных проблем взаимодействия структуры грунтов. Под руководством Bentley у нас есть большие надежды на то, что мы сможем добиться большего благодаря цифровым рабочим процессам, которые стали возможными благодаря интеграции технологии PLAXIS с комплексной средой моделирования Bentley, процессам, которые совместимы с приверженностью Mott MacDonald к совместной работе с подключением к базе данных и решению сложных строительных задач».