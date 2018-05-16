Аппаратные платформы Lenovo подтвердили совместимость с СХД RAIDIX

Lenovo и «Рэйдикс» заключили соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве. Первым шагом к сотрудничеству стала организация успешного тестирования аппаратных платформ Lenovo на совместимость с программно-определяемой СХД RAIDIX. Для тестирования был выбран стоечный сервер Lenovo ThinkSystem SR650 и дисковая полка расширения Lenovo Storage D3284.

Все испытания прошли успешно и подтвердили полную совместимость оборудования Lenovo с ПО RAIDIX. Теперь «Рэйдикс» и Lenovo готовы коллективно предлагать надежные и производительные решения российским заказчикам, системным интеграторам и поставщикам ИТ-услуг.

Построение систем видеонаблюдения, организация хранилищ для высокопроизводительных систем и резервное хранение данных – основные примеры задач, для решения которых позиционируется программно-определяемая СХД Lenovo-RAIDIX.

Тестирование дало возможность подтвердить отказоустойчивость всего решения в целом и верифицировать конфигурации оборудования, благодаря чему предприятия среднего и крупного бизнеса получат гарантированно качественный продукт по оптимальной цене. А у партнеров компаний сократится время на ввод системы в эксплуатацию и снизятся проектные расходы.

Обе компании высоко оценивают перспективы сотрудничества: в будущем они видят возможность поставлять совместный продукт Lenovo-RAIDIX как программно-аппаратный комплекс не только на российский рынок, но и зарубежным заказчикам. «Рэйдикс» готова добавлять в продукты Lenovo новый функционал.