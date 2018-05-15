«Росатом» и «Галактика» подписали соглашение о сотрудничестве

«Росатом» и корпорация «Галактика» 15 мая 2018 г. в рамках юбилейного X Международного форума «АТОМЭКСПО-2018» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.

В рамках соглашения сотрудничество сторон направлено на продвижение отечественного программного обеспечения с целью замещения иностранных решений и формирования отраслевой импортонезависимой цифровой платформы. Кроме этого, «Росатом» и «Галактика» намерены осуществлять сотрудничество в рамках реализации мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Успешная цифровая трансформация отрасли невозможна без анализа лучших практик по внедрению цифровых технологий и активного взаимодействия с лидерами данного рынка. Сотрудничество с такими компаниями как "Галактика" позволит не только реализовать стратегические цели Росатома, но и обеспечить исполнение поручений Правительства РФ в части цифровизации», – отметил первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

«Вопросы обеспечения импортонезависимости системообразующих предприятий и государственных корпораций крайне актуальны, особенно в критически важных отраслях экономики. Партнерство с такой прогрессивной и высокотехнологичной госкорпорацией как "Росатом" дает возможность консолидировать наши усилия и ускорить развитие и внедрение импортонезависимой технологической платформы для совместных проектов», – отметил член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.