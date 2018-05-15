Riverbed Technology объявила о назначении нового генерального директора и смене позиционирования

Riverbed Technology объявила о смене генерального директора: Джерри М. Кеннелли, один из учредителей, покидает свой пост. С апреля 2018 г. компанию возглавляет Пол Монтфорд, занимавший должность вице-президента и директора по продажам последние четыре года.

Это назначение — часть глобальной стратегии Riverbed по увеличению доли рынка, в рамках которой компания также планирует несколько стратегических приобретений, обновления собственных продуктов и развитие стратегических партнерств.

Изменения прежде всего отразились на смене позиционирования компания — новый образ строится вокруг понятия «цифровая производительность». Теперь продукты Riverbed объединены в технологическую платформу Riverbed Digital Performance — современную ИТ-архитектуру, которая отвечает на потребности бизнеса в эпоху цифровой трансформации и одновременно открывает доступ к решениям для управления цифровым пользовательским опытом, сетевых конфигураций облачных сетей и облачной периферии.

Платформа Riverbed Digital Performance является комплексным решением, которое включает в себя SD-WAN, Wi-Fi, средства ускорения работы приложений и обеспечения видимости работы сети, благодаря которому компании могут перейти на сетевую инфраструктуру нового поколения. Технологии Riverbed значительно упрощают и унифицируют управление подключениями LAN, WAN и WLAN. Одновременно с этим компании получат возможность мгновенного, надежного и оптимизированного соединения с облаком.

Решение сводит воедино средства мониторинга приложений, инфраструктуры и сети, а также пользовательского опыта при работе с различных устройств и создает целостный вид цифрового опыта каждого пользователя.

Решение производит централизацию островков инфраструктуры для надежной защиты 100% данных — источника жизненной силы любого предприятия. При этом опыт пользователей на периферии остается превосходным и не уступает опыту локальных пользователей.

«Riverbed — невероятная компания, решения которой действительно перевернули международный ИТ-рынок. Джерри создал корпоративную культуру, которой можно гордиться: в ней удачно соседствуют ориентация на потребности клиентов, стремление к диалогу и нестандартным решениям. Для меня большая честь возглавить такую команду профессионалов, – сказал Пол Монтфорд, генеральный директор Riverbed Technology. – Бизнес активно следует за трендом цифровой трансформации и меняет подходы к построению собственной ИТ-архитектуры — благодаря новой стратегии и позиционированию Riverbed у нас есть уникальная возможность ускорить эти процессы».