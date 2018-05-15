«Райффайзенбанк» присоединился к электронной факторинговой площадке FactorPlat

«Райффайзенбанк» объявил о присоединении к электронной факторинговой площадке FactorPlat. Высокотехнологичный инструмент, позволяющий осуществлять все этапы сделки онлайн, открывает новые возможности для расширения бизнеса и улучшения клиентского сервиса.

Система EDI-факторинга платформы FactorPlat позволяет в автоматическом режиме осуществлять сделки по подтверждению и уступке прав требования на основании пакетов электронных документов по поставкам.

FactorPlat решает задачу безопасности: возможно автоматически верифицировать 100% поставок и осуществлять онлайн контроль за операциями. Контроль и юридическое оформление каждой сделки реализованы через автоматическую обработку документов и электронную подпись.

Инструмент является удобным и доступным, облегчает и ускоряет процесс принятия решения со стороны фактора: одобрение заявки на факторинговое финансирование поставщики могут получить в день поставки товара.

«Сотрудничество с FactorPlat – это необходимый шаг любого фактора, который нацелен на работу с надежными дебиторами и заботится о повышения уровня удовлетворенности своих клиентов, - отметила Ольга Григорьева, заместитель начальника управления по корпоративным кредитным продуктам и торговому финансированию «Райффайзенбанка», - «Райффайзенбанк» активно расширяет факторинговоый бизнес, и внедрение нового инструмента, обеспечивающего безопасное дистанционное взаимодействие и автоматизацию процессов, будет способствовать достижению наших целей».

«Райффайзенбанк» занимает 7 место по размеру факторингового портфеля среди членов Ассоциации факторинговых компаний России с показателем в 15,82 млрд рублей на 1 января 2018 г. В качестве полноправного члена АФК банк принимает непосредственное участие в формировании рынка качественных и доступных услуг факторинга в России, а также развивает свой продукт в соответствии с потребностями клиентов.

Помимо классических факторинговых продуктов с регрессом и без регресса «Райффайзенбанк» предлагает реверсивный факторинг и двухфакторный международный факторинг через международную факторинговую сеть FCI.

FactorPlat – первая в России мультибанковская электронная факторинговая площадка, которая позволяет организовать финансирование цепочек поставок с помощью юридически значимого электронного документооборота.

Сейчас FactorPlat объединяет более 600 поставщиков и 30 факторов, ежегодно проводящих до полумиллиона сделок общим объёмом 55 млрд руб.