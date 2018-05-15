LWCOM реализовала гибридную схему работы почтовых серверов для «Элком-Электро»

LWCOM сообщила об успешно выполненном проекте по построению новой гибридной схемы работы корпоративных почтовых сервисов для компании «Элком-Электро».

Компания «Элком-Электро» основана в 1992 г. и является крупным поставщиком кабельно-проводниковой, электротехнической и светотехнической продукции, а также производителем низковольтных устройств.

Долгое время почтовым сервисом заказчика являлась бесплатная служба Postfix, однако с ростом объема бизнеса ее надежность и функциональность перестали быть достаточными для обеспечения бесперебойной работы компании. В бесплатном сервисе отсутствовала поддержка решения со стороны производителя, не было средств резервного копирования, и полностью отсутствовали инструменты для ведения совместной работы.

Специалисты LWCOM, опираясь на пожелания заказчика, предложили проект реализации новой гибридной инфраструктуры почтовой системы на базе Exchange Online, входящей в службу Office 365, и локальных почтовых серверов компании.

В результате выполненной миграции у «Элком-Электро» появилось централизованное пространство для командной работы сотрудников компании, позволяющее управлять всеми беседами, файлами и инструментами из единого рабочего места. Благодаря встроенным средствам безопасности и политикам конфиденциальности службы Exchange Online повысился уровень защиты и доступности корпоративных данных. Заказчик получил сервисы облачного хранения информации, обладающие функциями аварийного восстановления, обеспечив тем самым защиту от простоев и бизнес-потерь.

Программа корпоративного лицензирования Microsoft CSP сделала возможным для заказчика поэтапно переходить в облако, оплачивая необходимое кол-во подписок в месяц, тем самым избежав пиковой финансовой нагрузки.

По итогам выполненного проекта заказчик получил гибридное решение, полностью удовлетворяющее бизнес-потребности предприятия в безопасности, безотказности работы и производительности труда пользователей.