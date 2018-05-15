Avaya и Afinity помогут внедрить технологии поведенческого ИИ в контакт-центрах

Avaya Holdings и Afiniti объявили о стратегическом партнерстве. Совместное решение позволит повысить производительность корпоративных систем взаимодействия с клиентами за счет уникальной технологии маршрутизации на базе ИИ.

Это первое в своем роде комплексное решение, объединяющее возможности технологии Afiniti Enterprise Behavioral Pairing и платформы Avaya для корпоративных контакт-центров.

Enterprise Behavioral Pairing, в основе которой лежит более 90 патентов, позволяет анализировать доступные по конкретному клиенту данные, выявлять шаблоны поведения, после чего выбирать наиболее успешные модели взаимодействия и в реальном времени использовать их для коммуникации, обеспечивая рост прибыльности предприятия и удовлетворенности клиентов.

«Каждое предприятие стремится получить максимальную отдачу от своего контакт-центра. Внедрение ИИ – это еще один крупный технологический сдвиг в работе центров поддержки клиентов, – отметил Джим Чирико, президент и CEO Avaya. Сотрудничество с Afiniti дает нам уникальное решение на базе ИИ, и может служить еще одним примером вклада Avaya в развивающиеся технологии для контакт-центров компаний по всему миру».

«Наше сотрудничество является еще одним подтверждением тех изменений, которые происходят на рынке решений для коммуникаций и совместной работы: смещение интереса в сторону технологий ИИ и машинного обучения как инструментов трансформации для крупных предприятий, – сказал основатель и CEO Afiniti Зиа Чишти. – Сегодня ИИ Afiniti помогает нашим клиентам по всему миру спасать жизни и получать миллиарды долларов прибыли. Наше новое партнерство и интеграция с решениями Avaya позволит нашим общим клиентам повысить эффективность работы в интересах своих клиентов и акционеров».

«Естественная интеграция между Avaya и Afiniti позволит контакт-центрам легко внедрять технологии ИИ, обеспечивая заметное улучшение результатов деятельности компаний, – сказал Брент Келли, ведущий аналитик, KelCor, Inc. Данное решение может быть применено для улучшения множества бизнес-показателей контакт-центров, включая продажи, затраты и удовлетворенность клиентов. Особая привлекательность его состоит в модели ценообразования Afiniti на базе итогового результата, существенно снижающей риски заказчика».

Интеграция технологии Afiniti Enterprise Behavioral Pairing в такие передовые решения Avaya для управления вызовами, как Avaya Aura Contact Center Elite, Avaya Proactive Outreach Manager и Avaya Oceana, также увеличивает эффективность предыдущих вложений заказчика в решения Avaya, добавляя при этом большие возможности и перспективы применения искусственного интеллекта.

В результате партнерства в конце третьего квартала этого года появится версия Avaya Aura Call Center Elite с дополнительным ИИ-функционалом (локальная и облачная версии), поддерживающая технологию Behavioral Pairing. Позднее эта возможность будет также интегрирована в решения Avaya Proactive Outreach Manager и Avaya Oceana.

Afiniti является одним из учредителей развиваемой компанией Avaya инициативы A.I.Connect, которая нацелена на объединение производителей и разработчиков решений в области ИИ и ускорение внедрения возможностей искусственного интеллекта в решения для контакт-центров и унифицированных коммуникаций.