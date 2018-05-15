AOC представила портативный монитор I1601FWUX с подключением USB-C. Цена

AOC представила новый портативный монитор I1601FWUX с 15,6-дюймовым (39,6 см) IPS-дисплеем, разрешением FHD (1920x1080 пикселов) и подключением USB-C.

Смарт-чехол, который входит в комплект, можно использовать как подставку в портретном и альбомном режимах, а функция поворота сама правильно сориентирует изображение. I1601FWUX – портативное решение, которое позволит увеличить площадь экрана. Европейские продажи устройства стартуют в мае 2018 года.

Для подключения монитора I1601FWUX используется технология USB-C. В отличие от более старого стандарта USB, она сочетает высококачественный сигнал DisplayPort и питание в одном кабеле. Меньшее количество проводов обеспечивает большую мобильность устройства. Размер экрана 15,6 дюймов совпадает с размером дисплеев большинства мультимедийных ноутбуков, а высота подставки позволяет разместить изображение на одном уровне с ноутбуком.

В разложенном виде I1601FWUX впечатлит цельнометаллической задней крышкой, а IPS-дисплей с углами обзора 160°/160° гарантирует, что изображение будет ярким и одинаково реалистичным даже для нескольких зрителей одновременно. Дисплей также оснащен режимом AOC Low Blue Light, который уменьшает потенциально опасное синее свечение и предотвращает усталость глаз. Монитор удобно использовать как ночью так и днем благодаря яркости 220 кд/м².

Время отклика дисплея I1601FWUX составляет 5 мс GtG, что означает, что быстро сменяющиеся экшн-сцены или игры со стремительно развивающимся сюжетом будут отображаться плавно и без артефактов. Смарт-чехол защищает дисплей, когда монитор не используется и сложен. Когда же он разложен, чехол преобразуется в подставку для работы в пейзажном или портретном режиме. Изменить ориентацию изображения также просто благодаря функции Auto-Pivot, которая включается через ПО i-Menu AOC. Эта функция автоматически разворачивает изображение при повороте монитора.

Монитор AOC I1601FWUX появится в продаже в мае 2018 года по ориентировочной цене 15 769 руб.