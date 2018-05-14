«Яндекс» проведет рекрутинговый конкурс для разработчиков

«Яндекс» объявил о проведении «Блица» — конкурса разработчиков с денежными призами для победителей. Лучшие участники конкурса получат шанс попасть на работу в компанию.

В этом году «Яндекс.Блиц» состоит из трёх независимых соревнований для специалистов в разных областях. Первое пройдёт в июне, оно предназначено для тех, кто работает с машинным обучением. Второе — в сентябре, для мобильных разработчиков. Наконец, в октябре померяются силами фронтендеры.

«Мы делаем задачи конкурса очень похожими на повседневные задачи разработчиков Яндекса, — сказал руководитель команды рекрутеров Андрей Белов. — Участникам интересно пробовать свои силы не на абстрактных, а на "боевых" задачах. А для нас это способ найти новых талантливых сотрудников. Рекрутеры и руководители команд следят за состязаниями и приглашают на собеседование тех, кто придумывает хорошие решения. Так, в прошлом году 17 участников конкурса стали нашими сотрудниками и теперь улучшают Поиск».

Участники будут соревноваться на онлайн-платформе «Яндекс.Контест». Вначале им предложат за четыре часа решить четыре задачи квалификационного раунда. Те, кто справится минимум с тремя, попадут в финал.

Подробные правила описаны на сайте «Яндекс.Блица». Там уже идёт регистрация на конкурс специалистов по машинному обучению. Фронтендеры и мобильные разработчики могут подписаться на новости, чтобы не пропустить открытие регистрации.