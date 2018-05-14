«ТехЛАБ» выпустил платформу CUB для дистанционного обучения сотрудников

«ТехЛАБ» выпустила решение собственной разработки в области дистанционного корпоративного обучения. Платформа CUB позволяет развивать сотрудников, проводить учебные мероприятия и тренинги прямо на рабочих местах – в итоге рабочий процесс не приостанавливается, а компания не тратит лишние средства на аренду залов и обучающего персонала.

Российский рынок онлайн-образования составил в 2017 году более 20 млрд рублей, по оценке «Ведомостей». Из них 3 млрд пришлись на сегмент корпоративного обучения – и, по данным участников рынка образовательных услуг, в России в ближайшие годы эта цифра будет увеличиваться в 2 раза быстрее, чем за рубежом.

Популярность дистанционного корпоративного обучения объясняется тем фактом, что, в отличие от очного обучения, сотрудники могут проходить онлайн-курсы в удобном для них режиме, в том числе без отрыва от работы – выполняя параллельно рабочие задачи. Cистемы e-learning позволяют работодателям существенно экономить на обучении сотрудников в сторонних организациях: правильно подобранная LMS (Learning Management System) позволяет не только организовать проведение учебных курсов, но также тестировать сотрудников, оценивать уровень их навыков и компетенций.

Платформа для электронного корпоративного обучения CUB, разработанная «ТехЛАБ», предназначена в первую очередь для компаний с большим штатом сотрудников или разветвленной структурой филиалов. В таких обычно сложно и дорого организовать централизованное прохождение очных курсов и тренингов.

Специалисты из разных отделов отличаются навыками и знаниями, то есть уровнем начальной подготовки, и их развитие требует изучения различных материалов. В учебных планах CUB предусмотрен набор SCORM-курсов – модульных структур с набором тренингов, занятий и вебинаров, с которыми можно ознакомиться в любой удобной последовательности, в зависимости от первоначальной подготовки обучающегося.

На практике невозможно одновременно отрывать от рабочего процесса сотрудников, например, отдела продаж, так как это может сказаться на показателях бизнеса. Система CUB позволяет выстроить оптимальное для каждого сотрудника расписание учебного процесса – они могут обучаться когда и где угодно, в том числе с мобильных устройств. Чтобы руководители могли контролировать посещение занятий, система интегрирована с инструментарием офисного пакета Microsoft, в частности, календарем Outlook. Данные о посещаемости выгружаются для менеджеров в формате Excel.

У каждого сотрудника также есть личный кабинет в системе, где он может подавать или отзывать заявки на обучение, сохранять значимые материалы и общаться с коллегами.

Для компаний с большой командой необходима централизованная система качественной оценки знаний и навыков персонала: очно контролировать каждого почти невозможно. Платформа CUB помогает организовать тестирование как сотрудников, так и соискателей компании, по итогам которого можно проанализировать их подготовку, знания, навыки и компетенции. По итогам тестирования предусмотрена возможность также формировать «карту навыков» различных сотрудников, которая позволит привлекать работников с необходимыми знаниями к решению нестандартных или непрофильных для них задач – и в случае успешного результата способствовать продвижению по карьерной лестнице.

В будущем планируется развивать систему оценки персонала в части адаптивности: тестирование нового типа позволит на ходу менять сложность вопросов в зависимости от компетенций сотрудника. Глубина знаний сотрудников в различных областях неоднородна, и при оценке их знаний система в перспективе будет учитывать профессиональные характеристики, знания, навыки и компетенции каждого тестируемого.

«Важно, чтобы корпоративное обучение не было просто набором курсов, которые должна пройти команда. Необходимо сформировать комплексную учебную “экосистему” с масштабируемой базой знаний, которой может пользоваться каждый сотрудник для построения карьеры. В CUB предусмотрено хранилище, в котором можно работать с материалами, в том числе совместно с другими членами команды. Помимо этого, обучающиеся могут публиковать собственные заметки по итогам прохождения занятий и делиться ими с коллегами. CUB – это одновременно и систематизированная база знаний, которую могут использовать сотрудники в удобном формате и в любое время, и коммуникативное пространство, где обсуждаются новости компании, рынка и происходит обмен компетенциями между различными департаментами компании», — комментирует Александр Шаповалов, коммерческий директор «ТехЛАБ».

Компания «ТехЛАБ» также планирует систематизировать справочники с описанием навыков сотрудников – это позволит перейти к использованию механизмов машинного обучения для подбора программ обучения и формирования персональных планов развития с учетом компетенций. Система станет «умной».