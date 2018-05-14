«Синимекс» представила итоги за 2017 год

«Синимекс» отметила свое 20-летие на рынке информационных технологий и продемонстрировала стабильную динамику роста бизнеса.

Компания «Синимекс» завершила 2017 год с ростом выручки на 40,8% при этом совокупная выручка составила 1 015 203 620 руб. (в 2016 г. совокупная выручка составила 721 005 000 руб.).

Рост количественных показателей отмечен и в численности персонала. В 2017 году ее доля в общей численности штатных сотрудников возросла на 3%. В минувшем году открыто новое подразделение в Оренбурге. Штат сотрудников в целом вырос на 45,2%.

Компания продолжила сотрудничество со своими постоянными клиентами и партнерами, в числе которых крупнейшие игроки рынка: Банки ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-Банк», Россельхозбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, «Почта Банк», Росбанк, Ренессанс Кредит и др. Кроме того, дан старт масштабным проектам для новых заказчиков.

В 2017 году исполнилось 15 лет сотрудничества компании «Синимекс» с Альфа-Банком, и портфель совместных проектов пополнился разработкой ПО для первого в России запуска инновационного сервиса SWIFT gpi в сфере международных расчетов. Этот комплекс услуг повышает скорость и прозрачность международных платежей и предоставляет возможность отслеживать их маршруты. С января 2017 года к сервису подключились более 125 иностранных банков.

В рамках запуска сервиса SWIFT gpi команда «Синимекс» осуществила доработку ПО «Универсальный интеграционный интерфейс», которое представляет из себя интеграционную шину Альфа-Банка. Гибкость сервисной архитектуры информационного ландшафта Банка и огромный опыт команды «Синимекс» в реализации интеграционных решений обеспечили реализацию проекта в кратчайшие сроки, что позволило Банку первым на рынке предложить своим клиентам инновационную услугу SWIFT gpi.

Услуга помогает «Альфа-Банку» решать ключевые проблемы своих клиентов, повышая прозрачность международных расчетов.

С помощью интернет-приложения gpi Tracker «Альфа-Банк» отслеживает статус платежа в режиме реального времени, а также проверяет информацию по каждому банку на маршруте платежа, включая комиссии, взимаемые на каждом этапе. Система Tracker обеспечивает отправку подтверждений контрагентам в режиме online, когда платеж поступает конечному бенефициару. SWIFT gpi предоставляет возможность получения и использования средств в день отправки и повышенную скорость, определенность и предсказуемость движения платежей для всех категорий клиентов.

В прошлом году компания «Синимекс» приняла участие в проекте по созданию и внедрению платформы OpenAPI в «Альфа-Банке». API включает сервисы для использования в приложениях пользователей или партнеров. К началу 2018 года внедрены четыре сервиса: информация о банкоматах, виртуальная карта, международные переводы с карты на карту, сервис проверки клиента. Так был положен старт масштабному проекту, который будет включать несколько десятков сервисов для интеграции с приложениями партнеров.

Специалисты компании «Синимекс» в 2017 году продолжили в «Альфа-Банке» доработку программного комплекса, автоматизирующего оценки кредитных заявок: WSRM (Web-service Risk Management). В числе доработок – функция скоринга для процесса перекредитования.

В Газпромбанке в минувшем году «Синимекс» продолжила сопровождение и развитие основной Интеграционной платформы – Системы управления взаимодействием (СУВ), а также системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности (АХД 1С) в части интеграции с автоматизированными системами Банка. Специалисты компании также приняли участие во внедрении автоматизированной системы по учету счетов-фактур на базе программного обеспечения 1С (АС СФ), реализовав механизмы обеспечения разграничения прав доступа и ролевой модели, проведя миграцию данных из исторических систем, разработав подсистему для интеграции «АС СФ» с автоматизированными системами Банка.

В сотрудничестве с Росбанком компания «Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы. В ходе проекта были заложены фундаментальные архитектурные и технологические основы для реализации интеграционного слоя в ландшафте банка, а также реализовано надежное функциональное ядро, способное обеспечить стабильное расширение списка интегрируемых систем в дальнейшем. В качестве платформы выбрано ПО IBM Integration Bus 9 с оптимальным набором характеристик для построения корпоративных решений высокой надежности и любого уровня сложности.

Специалисты «Синимекс» совместно с командой Росбанка осуществили разработку и внедрение корпоративной сервисной шины на базе платформы IBM Integration Bus 9, что позволило стандартизировать подключение и взаимодействие между собой различных систем и выработать единый подход к интеграции и переиспользованию сервисов.

В ходе реализации проекта максимально широко применялось переиспользование кода, что в дальнейшем позволило разработать универсальные адаптеры в кратчайшие сроки. Кроме того, специалисты «Синимекс» в сотрудничестве с банком спроектировали и разработали универсальный модуль преобразования сообщений, который позволяет выполнять подготовку практически любого маппинга на базе XSLT, без знания языков Java и ESQL. При необходимости реализации сложных трансформаций сообщение дополнительно обрабатывается в Java-обработчике.

В рамках стратегии трансформации ИТ-архитектуры Росбанка, компания «Синимекс» разработала и внедрила платформу автоматизации всех внутренних административных процессов организации. Проект нацелен на повышение эффективности процессов, рост удовлетворенности сотрудников и сокращение временных затрат на решение административных задач. В пилотном режиме автоматизированы процессы оформления командировок.

В «Командировках» стало возможным самостоятельное создание заявки сотрудником или секретарем с автоматическим заполнением множества параметров. Планируется масштабирование решения на весь Банк.

На базе этой платформы также проводится автоматизация процессов контракт-менеджмента и ее интеграция с другими системами банка.

Решение было реализовано на основе стека Open Source технологий, ключевые из которых – Activiti BPM, Angular JS, Spring Framework и Postgresql.

В «Райффайзенбанке» при участии компании «Синимекс» была разработана и внедрена система, которая позволяет обрабатывать массив данных о транзакциях на основе технологий Big Data. Специалисты также разработали и внедрили для банка сервис оформления кредитных карт на сайте, который в рамках проекта был интегрирован с автоматизированным кредитным конвейером – Capstone Credit Card – для оперативной проверки введенной информации и расчета условий возможного кредита.

Райффайзенбанк в сотрудничестве с компанией «Синимекс» завершил проект по автоматизации бизнес-процессов работы с кэптивными банками в части расчетно-кассового обслуживания физических лиц.

Кэптивные банки, предоставляющие услуги автокредитования, не имеют лицензии на осуществление операций расчетно-кассового обслуживания физических лиц и поэтому передают открытие текущих счетов и расчетно-кассовое обслуживание своих клиентов на аутсорсинг в универсальные банки. По условиям заключенного Райффайзенбанком договора на предоставление аутсорсинговых услуг РКО клиентам кэптивных банков-партнеров, рабочей группе проекта необходимо было обеспечить соблюдение определенных жестких требований к производительности системы и скорости обработки различных видов поступающих запросов. Обеспечение выполнения того или иного процесса, согласно требованиям SLA, не должно превышать 30 минут, в течение которых кэптивному банку готовится автоматизированный ответ о результатах выполнения запроса (одобрено/отказ).

В рамках проекта специалисты «Синимекс» осуществили разработку и внедрение автоматизированной системы РКО для кэптивных банков на платформе IBM BPM и обеспечили подключение банков-партнеров в соответствии с заданными требованиями к производительности системы и скорости обработки заявок.

В 2017 году банке «Ренессанс Кредит» компания «Синимекс» реализовала проект по интеграции системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM Microsoft Dynamics) с модулем маршрутизации звонков внутри call-центра (IVR) и платформой электронного процессинга платежных карт Way4.

Интеграция позволила унифицировать процессы и сократить нагрузку на операторов call-центра за счет внедрения сервисов по управлению звонками непосредственно в интерфейсе CRM. Система CRM была подключена к 18 сервисам IP-телефонии. После интеграции с Way4 в CRM появилась возможность использования более 25 функций процессинга.

В результате реализации проекта: сократилось время обработки типовых запросов при дистанционном обслуживании, уменьшилось количество необходимых дополнительных лицензий и закупок аппаратного обеспечения на телефонию за счет внедрения изменений непосредственно в АРМ оператора call-центра.

При участии компании «Синимекс» масштабные проекты стартовали и в Россельхозбанке: модернизация интеграционной платформы и интеграция новой автоматизированной банковской системы (АБС).

В минувшем году компания «Синимекс» расширила свою экспертизу в банке ВТБ с точки зрения развития интеграционного решения. Был закончен второй этап гармонизации интеграционной шины ВТБ, который выполнялся в рамках проекта перехода на централизованную АБС, и были разработаны новые сервисы с помощью фабрики по реализации интеграционных сервисов. Кроме того, на базе того же решения было создано несколько десятков новых сервисов для интеграции систем в рамках присоединения ВТБ24 к ВТБ – самого масштабного проекта по объединению ИТ-систем на российском рынке.

В процессе сотрудничества с банком ВТБ в 2017 году был обновлен модуль отложенных налоговых активов и обязательств («МОНАКО»). Необходимость обновлений была связана со значительным ростом объема банковских ресурсоемких операций, который произошел за три года функционирования модуля. Его внедрение в 2014 (с целью автоматизации расчета сумм отложенных налоговых активов и обязательств тоже находилось в зоне ответственности команды «Синимекс»). Сложную задачу оптимизации «МОНАКО» специалисты компании решили с помощью технологий Big Data в сжатые сроки – за четыре месяца. По итогам обновления быстродействие модуля увеличилось в три раза.

В «Почта Банке» специалисты компании «Синимекс» продолжили совершенствовать интеграционный слой платформы дистанционного банковского обслуживания (мобильный и интернет-банк) и создали уникальную для банковской сферы ИТ-систему автоматической сборки/развертывания релизов и автоматизированную систему контроля качества программного кода. Внедрение новых разработок позволило упорядочить процесс создания релиза: от описания изменений и контроля качества программного кода до автоматического развертывания и отката в случае сбоев. По итогам проекта количество ошибок в промышленной эксплуатации интеграционных сервисов было уменьшено более чем на 60%.

В 2017 году успешно продолжилось сотрудничество с «Объединенным кредитным бюро» (ОКБ). Компания «Синимекс» разработала и интегрировала в биллинговую систему ОКБ веб-приложение «Личный кабинет». Оно предназначено для отображения информации о платежных и закрывающих документах клиентов, которые теперь могут получить актуальную информацию об оказанных услугах в режиме онлайн с помощью персональной учетной записи. При разработке «Личного кабинета» в рамках общего проекта развития биллинговой системы была реализована интеграция по импорту платежных документов и актуального справочника по клиентам из системы «1С».

Специалисты «Синимекс» выполнили полный комплекс работ по проекту, включая подбор платформы, проработку архитектуры, анализ и формализацию требований к системе, реализацию, внутреннее тестирование, участие в интеграционном и бизнес-тестировании на территории ОКБ, а также поддержку опытно-промышленной эксплуатации.

В рамках комплексного проекта по модернизации интеграционной платформы и информационных систем НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» специалисты «Синимекс» в сотрудничестве с фондом осуществили разработку новой автоматизированной системы «Рабочее место продавца» (пенсионный калькулятор)».

Решение разработано в виде тонкого клиента, чтобы повысить оперативность коммуникации с клиентами и тем самым повысить качество обслуживания, а также оптимизировать трудозатраты специалистов фонда. Пользовательский интерфейс системы выполнен на Angular JS с применением технологии typescript, а административный – на базе JSF и PrimeFaces. Для Rest-сервисов использован фреймворк Spring MVC. Система «Рабочее место продавца» соответствует требованиям законодательства РФ о персональных данных и политике информационной безопасности фонда.

Специалисты «Синимекс» разработали мобильное приложение для планшетных устройств на платформе Android, предназначенное для сотрудников филиалов и обособленных структурных подразделений НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Мобильное приложение позволяет демонстрировать клиентам широкие возможности пенсионных продуктов фонда, используя данные из систем фонда. В приложении можно работать как в онлайн, так и в офлайн режимах, в том числе в местах с ограниченным доступом в интернет. С помощью этого приложения сделать расчет будущей негосударственной пенсии. Гибкая настройка параметров позволит подобрать оптимальный вариант участия в пенсионной системе, чтобы обеспечить желаемый уровень дохода в будущем.

В 2017 году компания «Синимекс» получила публичное признание в направлении «1С». Сотрудник компании Илья Савельев победил в отраслевом чемпионате DigitalSkills по стандартам международной организации WorldSkills в сфере ИТ в компетенции «Программные решения для бизнеса».

Подводя итоги года, генеральный директор «Синимекс» Андрей Сыкулев отметил: «Сегодня мы понимаем, что успешный бизнес состоит из трех слагаемых: постоянного роста и развития, готовности к обновлению, и грамотных специалистов. Важно понимать, какие ресурсы и навыки необходимы в текущий момент, и уметь их наращивать. В текущем году и в перспективе мы будем больше внимания уделять поиску талантов и обучению наших сотрудников».