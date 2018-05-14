Shiseido Rus перенесла почту в облако LanCloud

Shiseido – одна из крупнейших в мире косметических компаний, владеет такими брендами как Shiseido, Dolce & Gabanna, Nars, Clé de Peau Beauté и др. В российском офисе «Шисейдо» работают более 100 сотрудников, которые активно используют электронную почту в своей деловой переписке. Длительный период компания использовала собственный почтовый сервис на базе Exchange Server 2007, поддержку которого Microsoft прекратил еще в прошлом году, что накладывало риски на дальнейшую безопасную эксплуатацию. Кроме того, нехватка свободного дискового пространства ограничивала почтовые ящики пользователей объемом не более 1 ГБ, что было совершенно недостаточно для нормальной работы в современных реалиях.

Была поставлена задача перехода на новую версию почтового сервера, а также значительное увеличение размера почтовых ящиков. После оценки затрат на приобретение собственного оборудования, программного обеспечения, работы по миграции и дальнейшему обслуживанию, было принято решение воспользоваться облачными сервисами. Shiseido рассматривала несколько поставщиков облачных сервисов, в т.ч. и приобретение почтового сервиса напрямую от Microsoft. Но в результате был выбран облачный сервис Cloud Exchange от LanСloud. Во-первых, ЦОД LanCloud расположен в РФ, в соответствие с ФЗ-242 в отношении персональных данных, и, во-вторых, LanCloud единственный предложил уникальное решение с учетом требований бизнеса компании. LanCloud осуществил миграцию пользователей со старого почтового сервера Exchange 2007 в Cloud Exchange без нарушения рабочего процесса.

«В результате, все задачи были успешно решены – осуществлен переход на новую версию почтового сервера, пользователям предоставлены почтовые ящики размером 100Гб (это в 100 раз больше, чем было ранее) и более удобный и доступный веб-интерфейс. При этом не потребовалась закупка серверов и дисковых массивов для размещения почтовых баз и их резервных копий», – отметил Торопов А.Н., Финансово-административный директор Shiseido Rus LLC