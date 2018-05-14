Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy A6 и A6+. Цены

Samsung объявила о старте продаж смартфонов Galaxy A6 и A6+ в России. До конца месяца новинки поступят в продажу в фирменных салонах Samsung, а также магазинах партнеров на всей территории России. Пользователям смартфонов будут доступны две модели устройства Samsung Galaxy A6 и Samsung Galaxy A6+ в синем, черном и золотом матовом цветах.

Оба устройства имеют лаконичный премиальный дизайн с изящными изгибами и плавными линиями, а благодаря прочному алюминиевому корпусу с матовым напылением смартфоны удобно располагаются в руке и не скользят.

Galaxy A6 и A6+ обладают безграничным экраном с соотношением сторон 18,5:9. Он идеально подходит для игр, набора текста, серфинга в интернете и многого другого. Обе модели получили Super AMOLED экран премиум класса, который отображает более контрастные и динамичные цвета, передавая более чистые и четкие изображения.

Смартфоны Samsung Galaxy A6 и A6+ позволяют запустить одновременно сразу два приложения на экране. Теперь эта функция доступна непосредственно с главного экрана, что позволяет запускать любимые приложения в одно касание и наслаждаться эффективной работой на смартфоне.

Обе модели имеют мощные фронтальную и основную камеры со встроенной фронтальной LED вспышкой для съемки стильных селфи и создания качественных снимков даже в режиме недостаточной освещенности. Старшая модель Samsung Galaxy A6+ оснащена двойной основной камерой, благодаря чему снимки получаются еще более четкими. С помощью режима «живой фокус» пользователи могут настраивать глубину резкости и применять эффект «боке», добавлять на снятые ранее фото эффекты фигурного размытия фона (например, в форме звезды или сердца).

На задней панели смартфонов Galaxy A6 и A6+ под камерой располагается сканнер отпечатков пальцев. С помощью встроенной системы распознавания лиц пользователь может настроить разблокировку устройства по идентификации собственного лица или отпечатка пальца.

Технология Dolby Atmos обеспечивает распространение звука в трехмерном пространстве вокруг пользователя, поэтому владельцы новых смартфонов смогут насладиться более глубоким объемным звуком при просмотре фильмов и прослушивании аудио через наушники или иные внешние устройства, поддерживающие технологию Dolby Atmos.

Новые устройства обладают большим объемом оперативной и внутренней памяти, благодаря чему можно устанавливать еще больше приложений и игр, а также хранить больше интересного контента прямо на смартфоне. Смартфоны обладают тремя слотами, что позволяет одновременно использовать две SIM-карты и карту памяти microSD.

Стоимость устройств на территории России составит 22990 рублей за Samsung Galaxy A6 и 26990 рублей за Samsung Galaxy A6+.