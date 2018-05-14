«Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике

«Ростелеком» объявил о старте продаж в Центральной России коробочного решения «Онлайн касса Ростелеком» для малого и среднего бизнеса.

Предложение «Ростелекома» поможет предпринимателям не просто соответствовать требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», а ускорить обслуживание клиентов в точках продаж. В максимальный комплект входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов с платежной системой AliPay, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.

Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» «Ростелекома», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом, отметил: «В решении «Онлайн касса Ростелеком» мы собрали все самое необходимое, уделив особое внимание процессу регистрации кассы в налоговой службе и подключению к Оператору фискальных данных. Специально разработанная программа позволит клиенту это сделать без лишней головной боли. При этом если индивидуальные предприниматели приобретут нашу кассу до 01 июля 2018 года, то избегут штрафов и сэкономят 18 тысяч рублей на налоговом вычете».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере торговли и общественного питания, не позднее 1 июля 2018 года должны установить контрольно-кассовую технику с выходом в Интернет. Она обеспечит передачу информации о торговых операциях в ФНС в режиме реального времени. В базовый комплект «Онлайн касса Ростелеком» входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт и ПО. Комплект может быть дополнен 3G роутером с SIM-картой «Ростелекома» и сканером штрих-кодов с возможностью оплаты AliPay.