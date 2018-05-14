МГТС объявила рекомендации по размеру дивидендов за 2017 год

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, сообщила, что Совет директоров компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 21 996 465 183 руб. (231 рубль на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС).

В прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 22 млрд рублей или 233 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС.

Совет директоров также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров определить список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 финансового года, на 12 июля 2018 года.

По решению Совета директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров, которое состоится 22 июня 2018 года, включены следующие вопросы. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2017 год. О распределении прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2017 финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 финансового года. Об избрании членов Совета директоров ПАО МГТС. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС. Об утверждении аудитора ПАО МГТС.

Выручка компании по РСБУ за 12 месяцев 2017 года составила 38,9 млрд рублей, показав незначительное снижение на 1,4% ввиду стагнации рынка. Чистая прибыль выросла на 33% - до 16,1 млрд рублей.

Стабильным финансовым результатам в компании способствовало дальнейшее укрепление лидерских позиций на массовом рынке за счет продвижения пакетов на базе высокоскоростного интернета от 100 Мбит/с с интерактивным телевидением и мобильной связью. По итогам года, свыше 65% клиентов по сети GPON на массовом рынке пользовались пакетами услуг, причем каждый третий подключил одновременно услуги фиксированной и мобильной связи. Всего за прошлый год число сим-карт мобильной связи МГТС, оказываемой по виртуальной модели на сетях МТС, выросло на 70%, достигнув на конец года цифру в 320 000. На цифровые сервисы пришлось более 35% доходов МГТС на массовом рынке, что является лучшим показателем за все время деятельности компании.

По итогам 2017 года общая сумма нераспределенной прибыли, включая чистую прибыль 2017 года, составила 43,433 млрд руб.