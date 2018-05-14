МАИ и «Новые облачные технологии» будут вместе готовить будущих ИТ-директоров и системных архитекторов

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) и российская компания-разработчик офисного ПО «МойОфис» «Новые облачные технологии» открывают новые магистерские программы «Управление процессом разработки программного обеспечения» и «Проектирование высоконагруженных интернет-сервисов». Специалисты компании поделятся со студентами навыками и опытом, которые помогут выпускникам программы успешно работать менеджерами проектов, директорами по информационным технологиям, ведущими разработчиками и мастерами SCRUM. Профессионалы в области проектирования высоконагруженных интернет – сервисов востребованы в ИТ-индустрии, поэтому выпускники магистерской программы смогут реализовать себя в качестве архитектора высоконагруженных систем.

Обучаясь на программе студенты получат знания и компетенции по таким актуальным вопросам, как прототипирование в ИТ, владение гибкими методологиями разработки, организация работы команд, оценка качества и стоимости разработанных ИТ-решений.

Выпускники магистерских программ будут востребованы в самых разных областях знаний и индустриях. По окончании магистерской программы можно будет заниматься разработкой онлайн-сервисов или банковского программного обеспечения, работать в компаниях аэрокосмической направленности и организациях, реализующих собственные интернет- и логистические проекты.

Петр Ухов, руководитель программы «Управление процессом разработки программного обеспечения», доцент Московского авиационного института, сказал: «В программу магистратуры войдет обучение нескольким различным подходам и технологиям разработки, которые успешно применяются ведущими игроками отрасли. Углубленное изучение программирования на перспективных языках высокого уровня (Python, C++, Java) и работа с ведущими экспертами рынка даст мощный технический бэкграунд выпускникам программы. За счет знания подходов к распределенной разработке, автоматизированному тестированию и контролю качества ПО в сочетании с продуктовой аналитикой и экономическими аспектами, выпускники смогут руководить сложными проектами в сфере ИТ».

Анастасия Горелова, руководитель группы по работе с образовательными организациями в компании «Новые облачные технологии», отметила: «Программа магистратуры в МАИ для нас это возможность плотной работы с молодыми специалистами, которые выбирают для себя профессию в ИТ. Компания заинтересована в развитии своих технологий и вовлечении в процесс молодых специалистов, с их свежим взглядом. Наши эксперты и разработчики "МойОфис" прочитают практикоориентированные лекции для курса магистратуры, расскажут о процессе разработки отечественного продукта, а наиболее активных и мотивированных студентов пригласят на стажировку в компанию».

Сотрудничество ИТ-индустрии с вузами давно и успешно работает на Западе, теперь эта практика пришла и в Россию.

«Мы изучили опыт Массачусетского технологического института, Университета Карнеги — Меллона, Стэнфордского университета и многих других ведущих вузов, — сказал Павел Кейно, руководитель программы «Проектирование высоконагруженных интернет-сервисов». — Такая практика позволяет студентам увидеть внутреннюю кухню лучших компаний отрасли и сразу комбинировать фундаментальные знания с прикладными».

Набор на новую программу начнется летом 2018 г.