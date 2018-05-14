Банк «Открытие» внедрил эксклюзивный скоринг БКИ «Эквифакс»

Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию кастомизированные скоринговые модели БКИ «Эквифакс», разработанные с учетом индивидуальных потребностей и новой кредитной политики банка.

Проект реализован в несколько этапов: анализ и моделирование входящего потока клиентов после введения Банком принципиально новой кредитной процедуры; поиск уникальных, специфичных для Банка «Открытие» предикторов и построение самой скоринговой карты. Кастомизированные скоринговые модели, разработанные по результатам исследования, были успешно внедрены в систему принятия кредитных решений и характеризуются высокими значениями предсказательной способности. Преимущество индивидуального скоринга заключается в возможности идентифицировать и контролировать риски, присущие риск-профилю заемщиков банка, а также предотвратить потенциальные потери за счет спецификации моделей под поставленные задачи и потребности банка.

Оксана Старосельская, директор по розничным рискам банка «Открытие», отметила: «Стоящая перед нами амбициозная задача по росту объема кредитного портфеля при удержании умеренного уровня риска требует от нас принятия эффективных решений. В связи с этим Банк совершенствует буквально все этапы кредитного процесса и вместе с коллегами из «Эквифакс» провел огромную работу по созданию одного из ключевых узлов кредитного конвейера – скоринговых моделей. В требуемые нами сжатые сроки «Эквифакс» разработал скоринговые модели и обеспечил нас необходимой информацией для принятия кредитных решений. Мы довольны подобным продуктивным сотрудничеством».

Олег Лагуткин, генеральный директор «Эквифакс Кредит Сервисиз», сказал: «В условиях современной экономической ситуации и динамичного развития банковского сегмента кредитные организации все чаще сталкиваются с необходимостью применять инновационный подход к трансформации и усовершенствованию своих систем принятия кредитных решений. Передовые технологии и большой опыт аналитической команды БКИ «Эквифакс» позволяют разрабатывать высокоэффективные, сложные и одновременно устойчивые скоринговые модели, при работе над которыми большое внимание уделяется деталям и особенностям каждого клиента. Мы рады сотрудничеству с Банком «Открытие», а также гордимся своим участием в решении части огромной социальной и экономической задачи, стоящей в настоящее время перед Банком».