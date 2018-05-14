«Айтеко» объявила о создании ИС «Волонтер»

«Айтеко» разработала информационную систему «Волонтер», включающую реализованное в игровой форме мобильное приложение. Решение предназначено для планирования, координации работы и контроля деятельности волонтеров и их штабов.

Информационная система «Волонтер» может быть одинаково полезна как в деятельности сотрудников волонтерских штабов, так и самих добровольцев при организации и проведении различных публичных кампаний и массовых мероприятий. В состав нового комплексного решения вошли инструменты для координации работы волонтеров, позволяющие решать задачи эффективного планирования, консолидации и контроля деятельности со стороны штабов. Было разработано специализированное мобильное решение с игровыми элементами для передачи волонтерам в анимированной форме информации о новых заданиях, назначенных активностях и получения обратной связи по результатам их исполнения.

В «Айтеко» отмечают, что новая разработка ИС «Волонтер» – пример того, как современные информационные технологии и мобильные приложения могут способствовать развитию волонтерского движения не только как корпоративного, но и социального явления, вовлекая в процесс и увлекая добровольных помощников в том числе близкими им игровыми элементами городского квеста. Компания надеется, что ее опыт по всеобщей «мобилизации» волонтеров, организации эффективного взаимодействия, обеспечения оперативности и результативности их деятельности окажется полезным и востребованным, и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных граждан и организации.

Указом Президента России 2018 г. объявлен Годом добровольца (волонтера), что является признанием заслуг и оценкой колоссального вклада волонтеров в оказание социальной взаимопомощи. Сегодня волонтерское движение объединяет людей разных возрастов, социальных статусов и профессий в их стремлении делать добро и приносить пользу в различных областях: охране окружающей среды, поиске пропавших людей, гуманитарной помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации или условиях ЧС, в содействии государственным и общественным структурам в проведении массовых мероприятий.

Деятельность волонтеров охватывает широкий спектр задач: они принимают участие в проведении крупных общественных и спортивных мероприятий, опросах населения, «полевых» работах – обходах домов и территорий, раздаче тематических материалов. При этом требуется обеспечить взаимодействие и координацию самих волонтеров: мобилизацию их на различные онлайн и офлайн активности, распределение задач по группам волонтеров, контроль выполнения задач и обратную связь. Для достижения наибольшего эффекта от деятельности волонтеров процесс их работы должен быть хорошо организован, вызывать интерес участников и мотивировать их на выполнение новых заданий.