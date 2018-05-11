Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR

Neurogaming и Wargaming дали старт первому киберспортивному турниру по игре World of Tanks VR. Первые открытые соревнования по «Танкам» в виртуальной реальности уже начались и пройдут на более чем 30 локациях в 7 городах России. Все участники турнира будут управлять советскими машинами Т-44-100, воссозданными в соответствии со стандартами качества Wargaming.

Победитель получит внедорожник УАЗ Патриот в спецверсии World of Tanks Edition, который отличается стильным интерьером с кожаной отделкой, фирменной идентификацией и приветствием в стиле игры World of Tanks. На презентации соревнований, которая состоялась накануне 10 мая, журналисты и блогеры впервые в России протестировали топовое решение семейства HTC VIVE, систему виртуальной реальности HTC VIVE Pro.

«Рынок VR-развлечений вне дома в данный момент продолжает обгонять „домашний“. Именно поэтому World of Tanks VR первым делом выходит в сети PlayVR, — сказал руководитель проекта World of Tanks VR Константин Нетылёв. — Глубина погружения и настоящий азарт сражений, в которых все зависит только от участника, — то, что делает нашу игру привлекательной для самой широкой аудитории».

«В прошлом году мы провели первый в России VR-турнир по игре RevolVR, и он показал, что у массового киберспорта есть огромный потенциал в виртуальной реальности. — отметил Алексей Морозов, коммерческий директор компании Neurogaming. — Мы готовы пойти дальше: турнир по World of Tanks VR охватит территорию от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга. Наш киберспорт открыт для всех: не обязательно быть заядлым геймером — стать победителем и побороться за ценные призы может каждый».

World of Tanks VR уже во время открытого альфа-тестирования стала самой популярной игрой во флагманской локации сетиPlayVR (ранее CinemaVR) — «VRPark Сити», самом крупном парке виртуальной реальности в Европе. Возможность полностью погрузиться в танковые сражения в виртуальной реальности будет интересна, и представителям 160-миллионного сообщества World of Tanks, и новым игрокам. Перед началом турнира виртуальные «Танки» покинули стадию раннего доступа и теперь доступны на всех локациях сети Play VR.

Принять участие в самом масштабном киберспортивном VR-турнире мира сможет каждый игрок, который с 11 мая по 6 июня сыграет в World of Tanks VR в залах PlayVR. Более 30 локаций PlayVR, где определятся 32 финалиста соревнований, расположены в торговых центрах и кинотеатрах Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Хабаровска, Благовещенска, Абакана и Александрова. На данный момент PlayVR является одной из самых масштабных сетей аттракционов виртуальной реальности в мире. Кроме того, PlayVR — самая большая в мире сеть, проводящая собственные турниры, что обеспечивает турниру по World of Tanks VR статус крупнейшего VR-соревнования на планете среди соревнований, проводимых в VR-залах.

На презентации турнира по World of Tanks VR впервые в России была продемонстрирована новая система виртуальной реальности HTC VIVE Pro с самым высоким разрешением, доступным на сегодняшний момент на рынке, улучшенным трекингом и новым уровнем качества воспроизведения звука. Возможности этого устройства нового поколения раскрыл специально подготовленный билд World of Tanks VR, в котором графика выведена на качественно новый уровень.

«Компания HTC в своих продуктах всегда стремится предложить покупателю возможность получить новейший и наиболее совершенный пользовательский опыт, — сказал Андрей Кормильцев, президент HTC Russia/CIS/Baltics & Israel. — В шлемах виртуальной реальности со свободным перемещением семейства HTC Vive, а на сегодня топовым устройством этой линейки является Vive Pro, вы совершенно точно получаете опыт использования премиум устройства с наилучшими характеристиками как для игровой, так и для бизнес-аудитории. Мы рады, что у нас появилась еще одна возможность продемонстрировать потрясающие возможности шлемов виртуальной реальности HTC VIVE широкой публике».

Финал турнира по World of Tanks VR состоится 9 июня в «VRPark Сити», расположенном в московском ТЦ «Афимолл». Призом чемпиону станет брендированный вездеход УАЗ Патриот World of Tanks Edition; серебряный и бронзовый призеры получат игровой ноутбук и систему виртуальной реальности HTC VIVE Pro. Турнир пройдет на игровой платформе GeForce GTX.