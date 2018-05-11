«РТЛабс» и VisionLabs начали разработку «Безбумажного банка»

«РТЛабс» (дочернее предприятие Ростелекома) и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве и начале разработки инновационного биометрического решения «Безбумажный банк».

Решение позволит не только собирать биометрические данные клиентов - физлиц и представителей малого бизнеса - и подтверждать их личности, но и создать хранилище контрольных биометрических шаблонов сотрудников банка для авторизации их доступа в информационные системы кредитного учреждения и подтверждения полномочий для проведения операций. Новый сервис будет действовать параллельно с Единой биометрической системой, которая в свою очередь предназначена для удаленного открытия счетов, вкладов и получения кредитов.

«Безбумажный банк» будет применяться во многих операционных процедурах банковских организаций - к примеру, позволит контролировать доступ сотрудников фронт-линии и прямых продаж к программному обеспечению, а также обеспечивать мониторинг выполняемых ими операций. Решение также предполагает подтверждение личности клиентов банка при обслуживании в отделениях.

«Системы распознавания лиц в современном мире внедряются повсеместно и делают многие сферы более удобными и безопасными. Внедрение технологий распознавания в банке позволит и сотрудникам, и клиентам воспользоваться прежними услугами на новом уровне комфорта и доступности, ускорит многие банковские процессы. Несомненно, «безбумажный банк» — это банк будущего», — сказал генеральный директор и основатель компании VisionLabs Александр Ханин.

«Использование биометрических технологий не только улучшает качество обслуживания клиентов банка и условия работы его сотрудников, но и значительно повышает уровень внешней и внутренней информационной безопасности кредитной организации. Появление «безбумажного банка» – прорывной этап в формировании цифровой реальности. Также стоит упомянуть о значимости проекта в вопросах сохранения экологии. Отказ от бумажного документооборота и переход «в цифру» – перспектива ближайшего будущего во многих отраслях нашей жизни», — отметил Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс».