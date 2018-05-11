MCN Telecom добавила три новых функции в «Виртуальную АТС»

MCN Telecom завершил доработку функционала «Виртуальной АТС» и предложил абонентам использовать новых опции на безвозмездной основе. Пользователи «Виртуальной АТС» MCN Telecom теперь могут организовывать конференции, включать уведомления о позиции в очереди для позвонивших клиентов, отслеживать количество оставшихся минут разговоров и интернета в пакетах. Возможности подключаются в Личном кабинете MCN Telecom самостоятельно и являются бесплатными.

С помощью функции «Конференция» сотрудник компании может подключить к виртуальному совещанию внешнего абонента, используя короткий номер и пароль для доступа.

«Объявление о позиции в очереди» помогает позвонившему в компанию клиенту понять сколько необходимо ждать до соединения с оператором или нужным сотрудником. При звонке клиенту в формате звукового сообщения сообщается, каким по счету он является в очереди и какое количество людей ожидает соединения в данный момент.

Для удобства абонентов в Личном кабинете MCN Telecom появилась возможность увидеть сколько минут разговоров и интернета осталось в пакете.

«Мы внимательно изучаем потребности клиентов и предлагаем им те дополнительные возможности, которые облегчают бизнес-коммуникации. Доработкой функционала флагманского продукта Виртуальная АТС постоянно занимается группа разработчиков MCN Telecom (R&D), улучшая его функции и расширяя список сервисов. Так, некоторое время назад мы начали предоставлять три дополнительных опции для облачной АТС: «Маршрутизация по минимальной цене звонка» и «Маршрутизация по географии вызываемого абонента», «Маршрутизация по ответственному менеджеру». Теперь абонентам доступна функция Конференция, а также сервис подключения услуги объявлений о позиции позвонившего в очереди», - сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.