IBM и Red Hat объединяют усилия для популяризации гибридных облачных технологий

IBM и Red Hat Inc. объявили о масштабном расширении сотрудничества, благодаря которому заказчики компаний смогут воспользоваться преимуществами совокупного предложения в области частных и публичных облачных сред.

Соглашение основывается на решении IBM о реинжиниринге всего портфеля ПО с использованием контейнеров, включая WebSphere, MQ Series и Db2. Контейнерные технологии стремительно становятся безопасным и надежным способом перемещения приложений между различными ИТ-средами, например, из существующих ЦОДов в публичное облако и обратно. Обширный портфель облачных и гибридных инфраструктурных решений Red Hat корпоративного уровня в совокупности с переходом IBM к контейнерному ПО упростят внедрение заказчиками гибридных облачных вычислений.

В соответствии с соглашением IBM и RedHat заказчикам станут доступны следующие новые возможности. Максимизация инвестиций в технологии и упрощение перемещения активов в гибридное облако с использованием IBM Cloud Private и Red Hat OpenShift как общей основы. Создание и развёртывание контейнерных приложений на единой интегрированной контейнерной платформе IBM Cloud Private, обеспечивающей унифицированный доступ ко всем корпоративным данным. Ускорение разработки, модернизации и развертывания приложений, используя преимущества облачных сервисов IBM, в том числе искусственного интеллекта (AI), интернета вещей (IoT) и блокчейна благодаря поддержке IBM Cloud Private на базе Red Hat OpenShift Container Platform.

В рамках соглашения IBM расширит свои решения частного облака (IBM Cloud Private и IBM Cloud Private for Data), а также межплатформенного ПО на Red Hat OpenShift Container Platform в виде сертифицированных контейнеров Red Hat Certified Containers. Заказчики оценят скорость и простоту использования каталога самообслуживания IBM Cloud Private, механизма развертывания и операционного управления на базе Red Hat OpenShift Container Platform в любых гибридных облачных средах, в том числе в публичном облаке IBM.

Объявление о расширении партнерства закрепляет 20-летнее сотрудничество IBM и Red Hat – крупнейших в мире поставщиков решений с открытым исходным кодом. Результаты нового этапа партнёрства уже доступны для заказчиков: компании и организации с действующими подписками Red Hat могут использовать Red Hat OpenShift Container Platform на IBM Cloud с помощью решения Red Hat Cloud Access. IBM и Red Hat также будут сотрудничать в предоставлении консалтинговых услуг и услуг по внедрению сервисов через IBM Garage и Red Hat Consulting с поддержкой решений подразделениями IBM Technology support services и Red Hat Services. Расширение сотрудничества идет в ключе совместного плана развития, разработанного для ускорения доступности ключевых компонентов портфеля Red Hat в инфраструктурных решениях IBM Power Systems. Кроме того, IBM в партнёрстве с Red Hat также объявила о том, что решение IBM PowerAI теперь доступно в среде Red Hat Enterprise Linux.

На сегодняшний день 90% компаний из списка Fortune 100 и более 100 миллиардов важных транзакций в день проходят с использованием инфраструктуры IBM. Между тем, Red Hat стала ведущей платформой Linux для предприятий и одним из основных катализаторов, способствующих внедрению Kubernetes для глобальных ИТ-организаций.

Пол Кормье, глава Red Hat по продуктам и технологиям, отметил: «Современные предприятия нуждаются в ёмкой дорожной карте цифровой трансформации, а также в уверенном и согласованном функционировании всех ИТ-сред. Расширяя наше давнее сотрудничество с IBM, мы объединяем две ведущие платформы корпоративных приложений Red Hat OpenShift Container Platform и IBM Cloud Private и прибавляем мощь программного обеспечения и облачных решений IBM. Вместе мы сможем предоставить клиентам поддерживаемое и комплексное предложение для их вычислительных сред».