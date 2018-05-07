Interactive Group выпустила «Pro Футбол» к ЧМ-2018

Interactive Group выпустила специальный продукт «Pro Футбол», приуроченный к ЧМ-2018. Пакет, созданный на базе дисплеев LG совмещает возможности трансляции матчей с демонстрацией рекламы, меню и специальных предложений, а также включает готовые сценарии и техническую поддержку на весь период ЧМ-2018.

Основой пакета «Pro Футбол» от Interactive Group стали профессиональные мониторы LG 43’’. При невысокой стоимости, они позволяют осуществлять непрерывную трансляцию матчей, публиковать новости, анонсы, рекламные ролики, спецпредложения, меню, информацию об акциях и т.д.

Пакет также включает в себя специально разработанные шаблоны дизайна и набор сценариев, определяющих продолжительность и последовательность демонстрации информации. Кроме того, в новый пакет входит установка, пуско-наладка и сервисная поддержка системы в режиме 24/7 на весь период проведения чемпионата мира по футболу 2018.

Анастасия Розанова, генеральный директор Interactive Group, отметила: «Привлечь дополнительный приток посетителей за счет показа матчей Чемпионата мира по футболу стремятся практически все представители общепита и сферы услуг, а также многие ритейлеры и торговые центры. Основная задача разработанного продукта – быстрое оснащение объекта полноценной системой для трансляций. Шаблоны дизайна и сценария позволили сократить трудозатраты специалистов и – как следствие – снизить стоимость решения на 20%. Поэтому пакет могут приобрести даже небольшие бары, кафе и магазины».

Кроме показа матчей и новостей, разработанное решение предполагает показ основного меню, а также спецпредложений, созданных под событие. Например, это может быть реклама того или иного сорта пива после матча, с предложением отметить победу команды или поднять настроение после поражения. Это могут быть наборы закусок с «футбольным» названием, которые предлагаются в перерыве. И многое другое.