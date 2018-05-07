Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены

Acer объявила о старте продаж трех новых проекторов, среди которых две модели начального уровня, оптимизированные для работы в офисах, P1150 и P1250, а также премиальный UHD-проектор для домашних кинотеатров M550.

Проекторы P1150 и P1250 подходят для демонстрации презентаций даже в хорошо освещенных помещениях, также они могут с успехом использоваться и дома для просмотра фильмов. Проектор Acer M550 — это одна из самых доступных на рынке 4K/UHD-моделей с высокой яркостью и контрастностью, а также с четким изображением. Она может стать компонентом домашнего кинотеатра. Все три модели будут продаваться в России эксклюзивно в магазинах сети «М.Видео».

В проекторах Acer P1150 и P1250 сочетаются достаточные для офисного и домашнего использования качество изображения с высокими показателями яркости, большое количество функций и низкая стоимость. Модель P1150 проецирует изображение в разрешении SVGA (800 x 600), а P1250 получила матрицу XGA (1024 x 768). Оба варианта оптимальны для демонстрации презентаций или просмотра видео.

Проекторы автоматически определяют режим установки (стол или потолочное крепление) и переворачивают изображение, а также корректируют вертикальные трапециевидные искажения. Достаточно просто настроить фокус, остальное проекторы сделают сами.

Использование в обоих проекторах ламп со световым потоком до 3 600 люмен позволяет просматривать презентации и видео даже в освещенных искусственным или естественным светом помещениях. При этом технология LumiSense анализирует изображение покадрово и регулирует настройки изображения для улучшения считываемости деталей на темных участках картинки. Система динамической коррекции яркости DynamicBlack позволяет добиться максимально глубокого чёрного цвета через повышение контрастности до уровня 20000:1.

Технология Acer ColorSafe II корректирует цветовые настройки по мере старения лампы проектора и компенсирует смещение спектра в желтую часть, так цветопередача изображения всегда будет точной, даже если лампа проработала несколько тысяч часов.

Проекторы Acer P1150 и P1250 оборудованы встроенными динамиками, так что на выездное мероприятие пользователям не придётся везти с собой колонки. Изображение на проекторы можно передавать не только по всем распространённым проводным интерфейсам, но и по Wi-Fi (адаптер приобретается отдельно), в том числе со смартфонов или компьютеров. Модели также поддерживают одновременный вывод изображения с нескольких источников, что особенно удобно при совместном обсуждении проектов.

Специально для домашнего просмотра кино- и анимационных фильмов Acer P1150 и P1250 поддерживают вывод 3D-изображения (затворные очки приобретается отдельно). Чтобы компенсировать потерю яркости и цветности в режиме 3D, технология Acer ColorBoost 3D увеличивает насыщенность до 30%, расширяя глубину и диапазон выводимых цветов.

Acer M550 специально разработан для просмотра высококачественного контента дома. Все использованные в проекторе технологии Acer направлены на увеличение четкости, яркости, точности цветопередачи и насыщенности изображения. M550 способен заменить современные 4K-телевизоры, так как проецирует картинку с диагональю 120 дюймов без потери качества. 0,66-дюймовая матрица проектора UHD DMD создаёт изображение с разрешением до 3840 х 2160 точек. Технология DynamicBlack анализирует выводимое изображение и меняет яркость лампы проектора для достижения уровня динамической контрастности вплоть до 900000:1. Поэтому даже самые сложные киносцены при просмотре на Acer M550 не потеряют своей художественной эффектности.

Сверхвысокое разрешение снижает эффективный световой поток проекторов, однако в Acer M550 установлена лампа, обеспечивающая яркость до 2 900 люмен, — не придется дожидаться наступления ночи или плотно задергивать шторы, чтобы насладиться качественным ярким изображением. При этом ресурс лампы составляет до 15 тысяч часов, что значительно снижает затраты на обслуживание проектора в перспективе.

Acer M550 способен дать новую жизнь старым фильмам: Super Resolution™ Engine увеличивает детализацию исходников в низком разрешении, придавая видео четкость 4K. Технология Acer AcuMotion позволяет повысить реалистичность и плавность движений в кадре за счёт добавления дополнительных промежуточных кадров. Таким образом, изображение избавляется от смазывания и мерцания, характерного для динамичных сцен в роликах с частотой 25 кадров в секунду.

Проектор Acer M550 является HDR-совместимым, а потому при использовании соответствующего режима картинка на экране заиграет всей полнотой красок, а зритель насладится игрой света и тени, недоступной для проекторов и телевизоров без поддержки HDR.

Поддержка сигнала стандарта Rec. 2020, рекомендуемого для организации UHDTV-вещания, обеспечивает корректное отображение цветов и гаммы изображения. Зритель увидит на экране именно те цвета и оттенки, которые задумывались автором видео.

Acer M550 имеет два динамика, мощностью по 5 Вт каждый, звук которых не будет перекрываться шумом вентилятора — система охлаждения проектора издает звук в диапазоне от 19 дБА до 26 дБА.

Передача UHD-изображения на проектор осуществляется по интерфейсу HDMI 2.0, опционально также доступен высокоскоростной модуль Wi-Fi, способный без задержек принимать с компьютера видео в разрешении 3480 х 2160 точек.

Проектор Acer M550 поступил в продажу в магазинах сети «М.Видео» по рекомендованной розничной цене 149 990 рублей; модели Acer P1150 и Acer P1250 также доступны в «М.Видео» по цене 24 990 рублей и 32 990 рублей соответственно.