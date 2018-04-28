X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру детской поликлиники

«Х-Com Питер» объявила о завершении проекта масштабирования ИТ-инфраструктуры Детской городской поликлиники № 49, расположенной в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В ходе проекта рабочие места медицинского и административного персонала учреждения оснащены современными рабочими станциями и печатным оборудованием.

Рабочие процессы сотрудников поликлиники, в частности, запись пациентов на прием, ведение электронной истории болезни, назначение рецептурных препаратов и др., тесно связаны с применением информационных технологий. В связи с моральным устареванием действующего парка оборудования заказчику потребовалось внедрение оснащение рабочих мест специалистов современными рабочими станциями и печатным оборудованием.

Для выбора подрядчика проекта среди крупнейших российских поставщиков компьютерной техники и периферийного оборудования был проведен открытый конкурс. Наряду с ценовым предложением, конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов по реализации аналогичных по сложности и объему проектов для государственных учреждений системы здравоохранения.

Победителем была признана компания X-Com, предложившая наилучшие условия выполнения проекта и подтвердившая свою экспертизу богатым проектным портфолио, включающим описание решений для медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Инженеры X-Com провели тщательный аудит действующих в инфраструктуре заказчика аппаратных средств, а также требования программного обеспечения, предъявляемые к оборудованию. Полученный в результате отчет включал детальные рекомендации по составу и конфигурации АРМ и их типизацию в зависимости от задач, выполняемых специалистами различного профиля.

На основании этих данных выполнен подбор и поставка клиентских рабочих станций HP и принтеров Xerox. Для обеспечения непрерывной работы учреждения в условиях нестабильного электроснабжения оборудование запитано через источники бесперебойного питания APC.