«Вконтакте» запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием

В мобильных приложениях соцсети «Вконтакте» для iOS и Android появились голосовые и видеозвонки. Для совершения вызова достаточно нажать кнопку «Позвонить» в профиле или диалоге с пользователем.

Доступ к сервису будет появляться постепенно. В день запуска звонков «Вконтакте» предложила поздравить друзей, которые отмечают день рождения. После окончания вызова сервис звонков появится у обоих собеседников. Дальше пользователи смогут звонить и активировать сервис у других знакомых.

Михаил Болдов, руководитель мобильной разработки «Вконтакте», отметил: «Мы продолжаем упрощать и ускорять коммуникацию между людьми. Пользователей больше не остановят забытый номер или немилосердные тарифы за границей. Защищённые голосовые и видеозвонки ВКонтакте — новый способ общения для десятков миллионов людей».

Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров. Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически.

Для улучшения качества связи наивысший приоритет получают маршруты Peer-to-Peer. В таком случае соединение проходит напрямую между пользователями. Если возможности прямого подключения нет, трафик передаётся через серверы «Вконтакте» без технической возможности доступа к содержимому разговоров.

Сервис звонков определяет качество соединения и адаптируется к нему. За эту технологию отвечает протокол ICE (Interactive Connectivity Establishment). Он выстраивает самые оптимальные маршруты для звонков, устраняет задержки и существенно повышает стабильность.

Каждый пользователь может гибко регулировать параметры конфиденциальности. В разделе «Приватность» настроек страницы доступен выбор, кто именно может звонить: все пользователи, только друзья или отдельные люди.