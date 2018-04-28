«Телфин» выпустил расширение облачной АТС для браузеров

«Телфин», сервисная компания, предлагающая индивидуальные решения для корпоративной связи с помощью VoIP-сервисов, выпустила расширение облачной АТС для браузеров.

После установки расширения пользователю облачной АТС прямо в открытом окне браузера будут доступны следующие возможности: совершение звонков по любому номеру телефона в несколько кликов; просмотр журнала вызовов на добавочный номер с возможностью перезвонить; справочник внутренних номеров офисной АТС; push-уведомление о входящем вызове, всплывающее в правом нижнем углу экрана; значок пропущенного звонка на плагине расширения.

Как отметила Мария Тюрина, генеральный директор компании «Телфин», расширение уже доступно в интернет-магазине Chrome и Firefox Add-Ons. Оно бесплатно для скачивания и установки любому посетителю. Правда, работать расширение будет только у пользователей виртуальной АТС «Телфин.Офис», которым останется ввести логин, пароль своего добавочного номера для входа в систему.