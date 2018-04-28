Слияние розничных сетей «Связного» и Евросети» завершится в мае

Группа SLV, контролирующий акционер группы компаний «Связной» и «Мегафон», владеющий 100% акций группы «Евросети», сообщают о подписании соглашения об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть». Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, «Мегафон» приобретает миноритарную долю.

Объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (более 5 тысяч) и видит свою миссию в увеличении доступности и понимания потребителями современных высокотехнологичных продуктов. С этой целью более 30 тысяч продавцов-консультантов помогают клиентам актуализировать свои знания в мире высоких технологий. Ежедневно магазины розничной сети посещают более 2 млн человек.

В соответствии с условиями соглашения дочерняя компания «Мегафона» Lefbord Investment Limited, передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы «Евросеть», кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы «Связной». В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в Совете Директоров в Объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

Объединение двух ключевых игроков на рынке технологичного ритейла создает дополнительные возможности для развития. В результате консолидации ожидается запуск новых продуктов и услуг, расширение партнерских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей. Объединенная компания продолжит развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития. По итогам 2017 г. выручка от онлайн-продаж объединенной компании составила примерно 22 млрд руб.

Олег Малис, основатель Группы SLV, отметил: «Эта сделка отражает нашу стратегию. Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединенная компания – это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики. Каждый день мы рассказываем миллионам людей, как новейшие технологии способны изменить их жизнь к лучшему. Мы стараемся сделать сложное простым для понимания и использования нашими клиентами».

Сергей Солдатенков, генеральный директор «Мегафона», сказал: «Мультибрендовые сети – стратегически важный канал дистрибуции для «Мегафона». Мы считаем, что объединение с успешной розничной сетью с сильным брендом позволит нам лучше понимать потребности пользователей, а также повысить качество обслуживания. Мы рады сотрудничеству с партнером Группой SLV и уверены, что «Мегафон» выиграет от работы с опытной и профессиональной командой, которая будет управлять объединенной розницей. Мы также считаем, что объединение «Евросети» и «Связного» – это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке».

SLV Group – многопрофильная группа компаний с диверсифицированным портфелем активов. Создана в 2011 году в г. Москве, основным акционером является Олег Малис. SLV Group является контролирующим акционером ритейлера Связной, в структуру группы также входит девелоперская компания Solvers Estate, управляющая компания ММДЦ «Москва-Сити» («СИТИ»).