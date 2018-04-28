5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов

Автомобильная ассоциация 5GAA, Audi AG, Ford Motor и Qualcomm Technologies, дочернее предприятие Qualcomm Incorporated объявили о проведении первой в мире демонстрации технологии прямого взаимодействия транспортных средств с поддержкой C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), выпущенных разными производителями.

C-V2X - это глобальное решение для обмена информацией между транспортным средством и его окружением (V2X), которое призвано способствовать повышению безопасности на дорогах, помочь развитию автономного транспорта и повысить эффективность дорожного движения. Кроме того, это единственная V2X-технология, которая соответствует спецификациям признанного во всём мире консорциума 3rd Generation Partnership Project (3GPP), развивается с целью поддержки сетей нового поколения 5G и использует протоколы высшего уровня, утверждённые ведущими представителями автомобильной промышленности, включая сообщество автомобильных инженеров (SAE) и Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI).

В ходе демонстрации организаторы показали возможности прямого обмена данными между автомобилями (V2V) в реальном времени при помощи систем C-V2X с поддержкой передачи данных в гармонизированном частотном диапазоне ITS 5,9 ГГц. Среди преимуществ системы - эффективное предотвращение столкновений и ДТП, повышение уровня безопасности на дорогах и независимость от сетей мобильных операторов, качества их покрытия и учётных данных. Кроме того, организаторы обнародовали результаты предварительных испытаний, которые подтверждают превосходство прямого обмена данных при помощи систем C-V2X, включая вдвое большие радиус взаимодействия, надёжность и производительность в сравнении с технологией беспроводной связи на базе 802.11p.

Учитывая потенциал C-V2X в деле повышения уровня безопасности на дорогах и сохранения жизни и здоровья участников движения, 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm Technologies призывают членов глобальной автомобильной экосистемы ускорить внедрение C-V2X, которое можно начать уже в 2020 году.

В ходе демонстрации использовались автомобили Audi и Ford с поддержкой технологии C-V2X, которую обеспечивает чипсет C-V2X, разработанный Qualcomm Technologies. На нескольких примерах организаторы показали, как применение C-V2X для обмена данными между участниками движения помогает повысить безопасность. Среди представленных сценариев были ситуации с ограниченной или нулевой видимостью, включая «помощь при повороте налево» и «электронное оповещение об экстренном торможении», в которых при помощи обмена данными между автомобилями (V2V) другие участники движения получали информацию о том, что транспортное средство поворачивает налево или тормозит.

Помимо этого, демонстрировалась работа систем взаимодействия между транспортным средством и пешеходами (V2P) в случае, если на дороге оказывался т.н. уязвимый участник дорожного движения (VRU). В ходе тестирования систем взаимодействия транспортного средства и дорожной инфраструктуры (V2I) было показано, как прямой обмен данными между автомобилями и контроллерами светофоров может помочь снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и оптимизировать движение транспорта на загруженных перекрёстках и в условиях большого скопления машин.

Для поддержки C-V2X создаётся разветвлённая экосистема, которой в том числе занимается быстрорастущая глобальная организация 5GAA. На сегодняшний день в неё входят более 80 членов, среди которых лидеры автомобилестроения, ведущие поставщики оборудования, разработчики ПО, операторы мобильной связи, производители решений на базе полупроводников, разработчики испытательной аппаратуры, поставщики телекоммуникационных услуг и светофоров, а также дорожно-эксплуатационные предприятия.

C-V2X разрабатывается с акцентом на безопасность и использует проверенные протоколы безопасности для приложений и передачи данных, которые соответствуют требованиям различных сообществ-разработчиков стандартов в сфере автотранспорта, включая SAE, ETSI, Международную организацию по стандартизации (ISO), Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) 1609. Также при разработке системы используются десятилетия наработок Qualcomm в сфере мобильной связи.

Решения на базе C-V2X должны стать более экономными и экономически-выгодными по сравнению с конкурирующими технологиями, так как все их функции интегрированы в базовый модем для сотовой связи, которым автопроизводители будут оборудовать каждый свой автомобиль.

«Мы рады стать свидетелями такого монументального прорыва в развитии C-V2X и видеть, что темпы разработки и внедрения этой технологии, которая в буквальном смысле поможет спасти множество жизней, постоянно растут, - отметил Кристоф Войт (Christoph Voigt), председатель совета 5GAA. - После многих лет разработок при поддержке ведущих автопроизводителей и поставщиков технологий, а также активного развития автомобильной экосистемы в целом, C-V2X готова улучшить ситуацию на дорогах после внедрения на уровне транспортных средств и дорожной инфраструктуры к 2020 году. В системе используются новейшие технологии радиосвязи и автомобильное ПО, протоколы для которого разрабатывались на протяжении десяти лет. Наша уникальная демонстрация служит подтверждением желания всех членов ассоциации реализовать полный потенциал технологии C-V2X и сделать важный шаг в направлении сетей нового поколения 5G».

«C-V2X очень важна для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, эта система помогает нам понять то, насколько ключевыми для Audi, для автомобильной промышленности в целом и для будущего автономного транспорта являются системы взаимодействия транспортных средств и беспроводные сети 5G, - отметил Герхард Штанцль (Gerhard Stanzl), руководитель подразделения по разработке умных транспортных средств и машинного обучения, Audi Electronics Venture. - Эта демонстрация стала важной вехой на пути к более безопасным дорогам, и мы с нетерпением ждём совместной работы над масштабной автомобильной экосистемой, которая поможет ускорить развёртывание C-V2X по всему миру».

«Благодаря способности обеспечивать надёжный и безопасный обмен информацией между транспортными средствами и готовности к внедрению сетей 5G, системы C-V2X стали неотъемлемой частью того, как Ford видит развитие современного транспорта и городов будущего, в которых все автомобили и инфраструктура транспортных сетей взаимосвязаны и способны «понимать» друг друга, - сказал Дон Батлер (Don Butler), исполнительный директор подразделения по разработке платформы и продукции для сегмента умных автомобилей, Ford Motor Company. - Результаты предварительных испытаний воодушевляют и поддерживают нашу веру в идею C-V2X и её огромные возможности по обмену данными в сфере V2X. Кроме того, нам очень приятно видеть активную поддержку этой экосистемы и планы по созданию новых продуктов, которые помогут быстрее вывести C-V2X на мировой рынок».

«Qualcomm Technologies стремится ускорить внедрение инноваций в автомобильной промышленности, которые помогут производителям создавать новые, более безопасные и «умные» транспортные средства. И мы уверены, что системы C-V2X способны значительно повысить уровень безопасности на дорогах по всему миру, - отметил Накул Дуггал (Nakul Duggal), вице-президент подразделения по работе с продукцией, Qualcomm Technologies, Inc. – Мы возглавляем разработку систем C-V2X уже несколько лет и готовимся к её развёртыванию совместно с лидерами автопрома, такими, как Audi и Ford, и другими представителями этой отрасли».